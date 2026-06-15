Hace dos años, Fortuna Mining, compañía canadiense con operaciones en América Latina y África Occidental, alcanzó niveles históricos de producción de oro y plata en sus cinco minas, incluso se observó un desempeño superior al proyectado en su mina polimetálica Caylloma (Arequipa). Sin embargo, en el 2025, la situación de su operación peruana, gestionada por Minera Bateas, fue distinta, pues se proyectó una reducción en la producción de plata, plomo y zinc debido a menores leyes del mineral. De cara al 2026, la empresa contempla optimizar los procesos de la planta de beneficio Huayllacho mediante la implementación de nuevas tecnologías y mejoras en la infraestructura minera. ¿Qué medidas específicas planea ejecutar?
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