Rafael Helguero, CEO de Minera Bateas, señaló que el 2026 cumplirán 20 años del reinicio de la operación de la mina Caylloma -que produce concentrados de zinc y plomo con contenidos de plata- bajo la administración de Fortuna. Si bien reconoció que hace pocos años pensaban que la mineralización acabaría en cierto punto, destacó que esos paradigmas se vienen rompiendo.

En ese sentido, destacó que ven el futuro con mucho optimismo, sobre todo, por la tenencia de vetas aún no explotadas y una nueva campaña de exploración brownfield (en zonas adyacentes) en marcha.

“Nos encontramos en plena campaña. Es muy temprano para hablar de resultados, pero estoy bastante optimista. Tenemos un montón de planes para seguir explorando y poniendo en valor estructuras o vetas que tenemos identificadas, a través de un método de minado que venimos implementando desde el año pasado”, comentó a Gestión en Perumin 37 en Arequipa.

Refirió que la explotación de dichas vetas era un plan a largo plazo, es decir, hacia el final de la vida de la mina (estimada en cinco años, en función de las reservas del yacimiento). Sin embargo, destacó que esos trabajos podrían adelantarse.

“Estamos buscando alternativas para quizás empezar a minar esas vetas antes”, manifestó.

Añadió que los resultados de la actual campaña de exploración serán procesados entre este y el próximo año.

Rafael Helguero, CEO de Minera Bateas.

Mayor capacidad

Consultado por la posibilidad de ampliar la capacidad de producción de Caylloma, Helguero destacó que esa alternativa sigue en evaluación.

“Espero en algunos meses poder hablar un poco más del tema. Hoy estamos estudiando distintas alternativas. El anhelo está, espero que se puedan cristalizar en el tiempo. Tenemos que hacer estudios para ver si es viable o no”, anotó.

Agregó que el aumento de capacidad de producción permite diluir cosos fijos y ganar eficiencia.

Producción y expectativas

En el segundo trimestre de 2025, la mina Caylloma produjo 240,621 onzas de plata con una ley promedio de 64 g/t, una disminución del 21% en comparación con el mismo período de 2024. Por su parte, la producción de plomo y zinc del trimestre fue de 8.9 millones de libras y 12.9 millones de libras, respectivamente. Las leyes promediaron un 3.23 % y un 4.63 %, una disminución del 16 % y del 3.5 %, respectivamente, en comparación con el mismo trimestre de 2024.

La producción fue menor debido a menores leyes de cabeza y se mantuvo en línea con el plan de mina. En ese sentido, ¿Bateas alista cambios en el minado ante la menor ley de mineral? Al respecto, Helguero precisó que cualquier cambio responde a una planificación determinada por herramientas tecnológicas.

“Uno de los procesos clave de Fortuna es la estimación de recursos y reservas, y la definición del plan de minado. Usamos una serie de herramientas de software que nos ayudan a hacer ese trabajo y hay un programa que optimiza plan de minado. Lo que tenemos planificado es lo que el software arroja”, remarcó.

En el próximo trimestre, estimó que la tendencia de producción iría en línea con los últimos meses.