La polimetálica Caylloma registra más de 500 años de actividades y cumplirá 20 años de reinicio de operación bajo la gestión de Fortuna Mining. (Foto: Mina Caylloma).
La polimetálica Caylloma registra más de 500 años de actividades y cumplirá 20 años de reinicio de operación bajo la gestión de Fortuna Mining. (Foto: Mina Caylloma).
Únete a nuestro canal
Josimar Cóndor
mailJosimar Cóndor

En 2024, la canadiense Fortuna Mining reportó que sus cinco minas en América Latina y África Occidental produjeron volúmenes récord de oro y plata, con un rendimiento anual superior a lo previsto en su mina polimetálica Caylloma (Arequipa). En el 2025, la operación peruana a cargo de Minera Bateas enfrenta otro escenario: una menor producción de plata, plomo y zinc por menores leyes en el segundo trimestre. Sin embargo, estos resultados puntuales no alteran la historia de más de 500 años de minería en ese yacimiento y las expectativas que apuntan a una mayor vida y producción.

TE PUEDE INTERESAR

La fecha clave de Tía María y más proyectos para la minería en Perú
Suiza, comprador clave de oro peruano: “Compartimos la preocupación sobre la minería ilegal”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.