Hitachi Energy es parte del conglomerado japonés Hitachi. (Foto: difusión).
Hitachi Energy es parte del conglomerado japonés Hitachi. (Foto: difusión).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Mayumi García
mailMayumi García

La empresa de tecnología de electrificación Hitachi Energy, parte del conglomerado japonés Hitachi, experimenta un positivo escenario dentro de su operación en el Perú. De hecho, al finalizar este año, la compañía prevé que sus ingresos crecerán en doble dígito, impulsado por diferentes contratos que tiene en cartera y por el desempeño de su actividad que se robustece con su fábrica en Lurín.

TE PUEDE INTERESAR

Unna Energía de Aenza recibe luz verde para invertir más de S/ 57 millones en Paita
El aumento previsto de las reservas de crudo es “insostenible”, avisa la Agencia Internacional de la Energía
Septiembre bisagra: embalses, riego y energía para cerrar el año

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.