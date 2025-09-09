Cobertura. Para empresas intensivas en energía, septiembre es mes de cobertura y mantenimiento, no de rezar por la lluvia. Foto: Andina.
Cobertura. Para empresas intensivas en energía, septiembre es mes de cobertura y mantenimiento, no de rezar por la lluvia. Foto: Andina.
Patricio Valderrama
Patricio Valderrama

Septiembre es el mes bisagra. Cierra el estiaje y abre la puerta al trimestre que define siembras, rendimientos y costos energéticos. La fotografía hidrológica típica de estas fechas es conocida: los grandes embalses del norte descienden por la campaña de riego, los del centro llegan con base sólida tras un semestre húmedo, y el sur requiere prudencia mientras espera las primeras lluvias. Sin eventos oceánicos extremos a la vista, el clima ofrece algo poco frecuente: previsibilidad suficiente para planificar con cabeza fría.

