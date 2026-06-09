En una de las mayores acciones de interdicción contra la minería ilegal realizadas este año, el Gobierno informó que incautó y destruyó bienes, maquinaria e insumos valorizados en S/ 64.5 millones durante dos operativos simultáneos ejecutados en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, en la región Madre de Dios.

Las intervenciones estuvieron a cargo de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (PNP), como parte de la estrategia nacional de lucha contra las economías ilícitas que afectan los recursos naturales del país. Como resultado, se desmantelaron campamentos mineros instalados de manera ilegal tanto dentro como fuera de la Reserva Nacional de Tambopata, una de las zonas de mayor biodiversidad del Perú.

En el sector denominado “Isla Córdova”, las autoridades decomisaron bienes valorizados en S/ 62.2 millones. Entre ellos se encontraban 95 balsas traca, 90 motores sumergidos, 32 pozas, 95 radiadores y más de 4,700 galones de combustible, entre petróleo y gasolina. Según las autoridades, estos equipos eran utilizados para actividades de extracción ilegal de oro que ocasionaban severos daños ambientales en la zona protegida.

Autoridades destruyeron campamentos y equipos utilizados para la extracción ilegal de oro en Madre de Dios. Foto: PCM.

De forma paralela, en el sector “Zorro Valencia”, se incautaron equipos y materiales valorizados en S/ 2.27 millones. Durante esta intervención se decomisaron seis balsas traca, dos pozas, tres motores y 360 cilindros metálicos, además de cientos de metros de mangueras y alfombras utilizadas en el procesamiento ilícito del mineral.

Ambas acciones fueron ejecutadas al amparo del Decreto Legislativo N.° 1100, norma que regula las medidas de interdicción orientadas a prevenir y erradicar la minería ilegal en el territorio nacional.

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Con estos resultados, el Ejecutivo reafirmó su compromiso de combatir las economías ilícitas mediante el trabajo coordinado entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con el objetivo de hacer cumplir la ley y preservar la biodiversidad del país, informó la PCM mediante su página institucional.