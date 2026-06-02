La Contraloría informó a la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios sobre el desabastecimiento de productos farmacéuticos y dispositivos médicos en tres centros de salud del Manu.

Esta situación precaria podría afectar los tratamientos de los pacientes, provenientes en su mayoría de comunidades nativas.

Según el reporte, tras una evaluación del 4 al 8 de mayo, en el Centro de Salud Salvación se registró el desabastecimiento de diez medicamentos y un dispositivo médico. Entre estos figuran el ciprofloxacino, clave contra infecciones bacterianas, y la clorfenamina, usada para alergias y resfriados.

Además, en el Puesto de Salud Boca Manu se identificó el desabastecimiento de diez medicamentos, tales como el benzoato de bencilo (antiparasitario); bismuto subsalicilato (antidiarreico y antiácido) y cefalexina (contra infecciones bacterianas).

La Contraloría agregó que en el Puesto de Salud Itahuania se comprobó la falta de stock de cuatro medicamentos y un dispositivo médico (cánula binasal); entre estos, el dimenhidrato (para las náuseas y vértigo), gentamicina (infecciones bacterianas graves) y orfenadrina (dolores musculares).

En este mismo centro de salud, dentro de su tópico de urgencias y emergencias, se comprobó que los sets de instrumentos médicos para sutura, retiro de puntos, curaciones y retiro de cuerpos extraños se encuentran a la intemperie y algunos están oxidados.

También alertaron sobre medicamentos que vencieron en abril de este año y octubre del 2025.

Uso de equipamiento oxidado para sutura, retiro de puntos y curaciones podría dañar la integridad de lo servicios de salud en Madre de Dios. Foto: Contraloría

No hay información de horarios y personal médico

En tanto, en el Boca Manu no estaban publicados los horarios de atención de consulta externa en la zona exterior, lo que vulnera el derecho de los pacientes de recibir información fidedigna y oportuna.

En Itahuania tampoco hay profesionales en medicina, odontología y obstetricia, mientras que en Slvación, carecen de odontólogos.

Por último, no hay en estos centros de salud equipos elementales como electrocardiógrafos en los consultorios de Medicina General, un ecógrafo portátil y set instrumental para la inserción y retiro de DIU (Dispositivo Intrauterino) en los consultorios de Gineco-Obstetricia, así como más carencias en el tópico de urgencias y emergencia.