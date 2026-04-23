La Contraloría General de la República realizó una intervención de control en el Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado (Madre de Dios), tras reportarse que un grupo de médicos habría incumplido con sus jornadas laborales.

Según el ente de control, los galenos habrían realizado atenciones en centros médicos privados durante su horario de servicio en el hospital regional.

Aparte del incumplimiento de los médicos, el asunto no fue advertido por sus jefes inmediatos, lo que permitió a los médicos evadir sus labores efectivas, en perjuicio de decenas de ciudadanos.

Cabe aclarar que el Hospital Santa Rosa de Madre de Dios tiene un promedio de 4,000 atenciones mensuales. El desinterés de los médicos se agrava con el perjuicio económico.

A través del Operativo Nacional de Control Territorial Multidisciplinario, la Contraloría aseguró que evaluarán el correcto uso de los recursos del Estado para contribuir a mejorar el servicio de salud para la población.