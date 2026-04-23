Contraloría señala que las jefaturas no advirtieron sobre el ausentismo de los médicos. Foto: Contraloría
Contraloría señala que las jefaturas no advirtieron sobre el ausentismo de los médicos. Foto: Contraloría
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

en el Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado (Madre de Dios), tras reportarse que un grupo de médicos habría incumplido con sus jornadas laborales.

Según el ente de control, los galenos habrían realizado atenciones en centros médicos privados durante su horario de servicio en el hospital regional.

Aparte del incumplimiento de los médicos, el asunto no fue advertido por sus jefes inmediatos, lo que .

LEA TAMBIÉN: Contraloría: ONPE contrató transporte con conductores sin experiencia para material electoral

Cabe aclarar que el Hospital Santa Rosa de Madre de Dios tiene un promedio de 4,000 atenciones mensuales. El desinterés de los médicos se agrava con el perjuicio económico.

A través del , la Contraloría aseguró que evaluarán el correcto uso de los recursos del Estado para contribuir a mejorar el servicio de salud para la población.

TE PUEDE INTERESAR

Contraloría advierte demoras y deficiencias en obras por más de S/56 millones en Madre de Dios
Congreso hace “oídos sordos” a Contraloría y reforzaría control de obras en ejecución
Contraloría: ONPE contrató transporte con conductores sin experiencia para material electoral
Contraloría despliega auditores en Lima Metropolitana ante incidencias en jornada electoral

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.