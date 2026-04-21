Como parte del Operativo Nacional de Control Territorial Multidisciplinario en la región de Madre de Dios, la Contraloría General de la República viene supervisando la ejecución de dos obras emblemáticas para la población de la provincia de Tambopata, que representan una inversión de más de S/ 56 millones y cuyo objetivo es atender la demanda insatisfecha de infraestructura educativa y de saneamiento para la población beneficiaria ubicada en las zonas aledañas.

Durante la jornada de hoy, las comisiones de control de la Contraloría realizan visitas a la obra “Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos del nivel primaria y secundaria con jornada escolar completa de la I.E. Cap. FAP. José Abelardo Quiñones del centro poblado La Joya – Distrito de Tambopata – Provincia de Tambopata – Región Madre de Dios”, que está a cargo del Gobierno Regional de Madre de Dios.

La obra demanda una inversión que supera los S/ 54 millones y comenzó su ejecución el pasado 5 de julio del 2022, teniendo previsto culminarse en 730 días calendario. Sin embargo, habiendo transcurrido ese plazo, la obra solo registra un avance físico de casi 52% y, luego de muchas ampliaciones de plazo, los trabajos deberán culminarse luego de 1,739 días calendario, es decir, casi cinco años.

Otro riesgo alertado es la falta de asignación presupuestal por parte del GORE de Madre de Dios, lo cual impacta en el ritmo de ejecución de los trabajos, afectando así a los 2027 estudiantes beneficiarios que tendrá esta obra educativa que está siendo acompañada bajo la modalidad del control simultáneo.

Obra de saneamiento en Las Piedras

Posteriormente, otra comisión de control supervisa la obra “Creación del sistema de agua y disposición sanitaria de excretas en el centro poblado Lago Valencia del distrito de Las Piedras – Provincia de Tambopata – Departamento de Madre de Dios”, valorizada en más de S/ 2 millones y que está a cargo de la Municipalidad Distrital de Las Piedras.

Los trabajos se iniciaron el pasado 26 de noviembre de 2024 y tenían que ser culminados en un plazo de 120 días calendarios. Pero, luego de una serie de ampliaciones se aumentó a 317 días calendarios, siendo casi el triple de lo previsto inicialmente. Este nuevo plazo terminó el 6 de octubre de 2025 y a la fecha está en fase de recepción a pesar de no estar en funcionamiento, ya que se advierte que no se cumple el abastecimiento de agua. Esta obra tiene previsto beneficiar a un máximo aproximado de 718 pobladores del centro poblado Lago Valencia.

Obra educativa del GORE y de saneamiento de la Municipalidad de Las Piedras están bajo la lupa de auditores. Foto: Contraloría

Operativo nacional

El operativo multidisciplinario es liderado a nivel nacional por el contralor César Aguilar Surichaqui, y en la región de Madre de Dios implica el desplazamiento de 17 auditores en diversas entidades públicas en dicha jurisdicción. Del 20 al 24 de abril, las comisiones de control ejecutarán diversos servicios de control simultáneo y posterior.

“Venimos a hacer operativos a nivel nacional para ver obras de infraestructura, salud, educación, seguridad ciudadana y también temas viales. En la Contraloría garantizamos el buen uso de los recursos, fiscalizamos a todas las entidades públicas con la finalidad de que los servicios y obras lleguen a todos los peruanos”, sostuvo el contralor general César Aguilar Surichaqui.

Los resultados serán notificados a los titulares de las entidades públicas supervisadas y estarán a disposición de la ciudadanía en el Buscador de Informes de Control.