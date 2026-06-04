Solo el 57% de los asesores inmobiliarios se toma el tiempo de indagar en las necesidades reales del comprador. (Foto: Difiusión)
Solo el 57% de los asesores inmobiliarios se toma el tiempo de indagar en las necesidades reales del comprador. (Foto: Difiusión)
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Edgar Velito
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El mercado inmobiliario en Lima atraviesa uno de sus mejores momentos. Las ventas crecieron 25% en el primer trimestre de 2026, y marzo registró un pico histórico de unidades colocadas. Sin embargo, detrás de ese dinamismo se esconde una paradoja que le cuesta al sector: las inmobiliarias están perdiendo clientes potenciales no por falta de demanda, sino por fallas en su propio proceso de atención y seguimiento comercial. Así lo revela el estudio “Desafíos comerciales del sector inmobiliario en Lima” encargado por Darma y elaborado por Equilibrium BDC, que analizó el comportamiento comercial de las principales empresas del rubro en Lima Metropolitana y Callao.

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