Chorrillos lidera la expansión al registrar un aumento en su participación a 83.5% sobre el total de unidades vendidas en Lima Sur. (Foto: GDC Inmobiliatia)
Chorrillos lidera la expansión al registrar un aumento en su participación a 83.5% sobre el total de unidades vendidas en Lima Sur. (Foto: GDC Inmobiliatia)
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Edgar Velito
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Cuando se habla del desarrollo inmobiliario en Lima Sur, el mapa comienza en Chorrillos y el resto de distritos queda en segundo plano. El distrito se ha convertido en el eje que concentra la actividad, impulsado por nuevos proyectos y la reconversión de terrenos industriales a uso residencial. Además, la menor disponibilidad de suelo en zonas tradicionales y la evolución de los precios por metro cuadrado vienen atrayendo a más inmobiliarias, elevando la competencia en puntos específicos del distrito.

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