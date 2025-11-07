Actual Inmobiliaria avizora un panorama rentable para 2026, tras dos años en donde el ratio de ventas se ha mantenido al alza: en 2024, su facturación llegó a S/ 130 millones en 9 proyectos inmobiliarios, ubicándose en el puesto 16 de las firmas del rubro. “Para 2025, esperamos llegar a S/ 170 millones con un 30% más de ventas frente al año pasado. La baja de tasas de créditos hipotecarios ayuda. Perú es el país que mejor desempeño muestra”, mencionan. ¿Cuál son sus planes de expansión en pro del sueño de la vivienda propia? ¿Cómo nos va frente al mercado colombiano y chileno?

Gustavo Enhi, gerente general de Actual Inmobiliaria, estima que para el 2026 lanzarán hasta 4 infraestructuras nuevas en distritos clave como Jesús María, Magdalena, Surquillo, Pueblo Libre, San Miguel y Breña.

“En los distritos de Lima Moderna aún hay mucho por hacer. Hay varios terrenos - casas por desarrollar porque hay espacio. Para 2026 estimamos lanzar proyectos con una inversión de S/ 200 millones y repetir esa cifra en los siguientes dos años”, comenta a Gestión.

Vale acotar que el crédito hipotecario ha descendido en los últimos meses, ubicándose ahora en la horquilla de 7.7% anual —su nivel más bajo desde 2022— y se asomaría, al cierre de este periodo, a un piso del 7%.

Actual Inmobiliaria tiene también presencia en Chile y Colombia, pero, según Enhi, el mercado peruano goza de un mejor desempeño incluso frente al 2019, dado que se puede trabajar con los fondos de los clientes en la ejecución de proyectos. Dicha figura, rotulada como venta de bien futuro, dota de seguridad a inmobiliarias y evita escenarios donde solo se paga cuando se entrega un edificio.

“En la crisis social de Chile, se cancelaron los contratos, lo que perjudicó a las inmobiliarias. Acá en Perú hay mayor predictibilidad”, anota.

Si bien el precio promedio de un inmueble es de S/ 450,000 —con umbrales de S/ 200,000 y S/ 700,000, dependiendo la zona y metraje— a pesar del incremento de hasta 5% en los precios de los últimos años, se advierte un freno a la demanda por las normas locales, que impiden ofertar departamentos menores a 40 m2.

El mercado peruano muestra mejor desempeño que Chile y Colombia, favorecido por préstamos hipotecarios más bajos. Foto: difusión

“En otros países se puede vivir perfectamente en 30 o 32 m², lo que además ampliaría el acceso a vivienda propia. El Ministerio de Vivienda restringe esa oferta, a pesar de la tendencia global de unidades más eficientes”, añade.

Para Enhi, el core del negocio está en los trabajadores de Lima Moderna que anhelan el departamento propio, para ello, Actual Inmobiliaria busca terrenos con potencial para su cartera de proyectos. “No está fácil la compra de terrenos, tenemos cerca de 30 lotes donde estamos evaluando para que salgan nuestros proyectos (del 2026), siempre dentro de Lima Moderna”, acota.

Sostiene que los lanzamientos del 2026 se enfocarán para “el segmento clase media” de Lima Moderna y en MiVivienda, en distritos como Chorrillos y Centro de Lima.