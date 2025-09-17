Adquirir o vender una propiedad no solo implica negociar el precio y firmar un contrato. Detrás de toda operación inmobiliaria existen obligaciones tributarias que pueden afectar significativamente el presupuesto final si no se tienen en cuenta desde el inicio.

“Una parte importante del éxito en una compraventa está en conocer los impuestos involucrados. No hacerlo puede traer consecuencias tanto económicas como legales”, advierte Marco Higueras, gerente general de Reyna Grupo Inmobiliario.

En esa línea, el especialista detalla los cuatro tributos principales que deben ser considerados antes de concretar una operación:

1. Impuesto a la Renta: Este impuesto aplica cuando el vendedor obtiene una ganancia de capital, es decir, cuando vende el inmueble a un precio mayor al que lo adquirió. “Calcular correctamente este tributo es clave. La falta de información puede derivar en sanciones por parte de Sunat”, advierte el vocero.

No obstante, resalta que están exoneradas las ganancias obtenidas por la venta de la primera vivienda, siempre que el contribuyente no posea más de un inmueble y lo haya ocupado como casa habitación durante al menos dos años.

2. Alcabala: Es un impuesto municipal que debe asumir el comprador y equivale al 3% del valor de venta del inmueble, con la excepción de que las primeras 10 UIT están exoneradas. “Aunque es uno de los más conocidos, muchos olvidan considerar este descuento y calcular correctamente el monto, lo que puede generar sorpresas al momento de concretar la operación”, explica Higueras.

3. Impuesto Predial: Es un pago anual que corresponde al propietario del inmueble. Cuando se adquiere una propiedad, el nuevo dueño asume este tributo desde el siguiente periodo fiscal. Su monto varía según la ubicación y el valor de la propiedad.

4. Arbitrios Municipales: Son cobros trimestrales por servicios como limpieza pública, seguridad ciudadana y mantenimiento de áreas verdes. “Aunque suelen parecer montos menores, representan un gasto constante que debe planificarse”, puntualiza el representante de Reyna Grupo Inmobiliario.

Finalmente, el especialista recomienda conocer y prever estos pagos para evitar contratiempos financieros y garantizar una compraventa ordenada y transparente.