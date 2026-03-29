La empresa cerró 2025 con ventas de S/159 millones, lo que representó un crecimiento de 30% frente a 2024. (Imagen: Grupo Lar)
La empresa cerró 2025 con ventas de S/159 millones, lo que representó un crecimiento de 30% frente a 2024. (Imagen: Grupo Lar)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Sandra Reyes
mailSandra Reyes

La inmobiliaria Grupo Lar, con más de 10 años en el mercado peruano, cerró el 2025 con un sólido desempeño: sus ventas crecieron 30% frente a 2024 y alcanzaron una facturación de S/159 millones. Con esta base, la compañía proyecta para 2026 lanzar la cuarta fase del proyecto Cantúa, evaluar la compra de terrenos en Lima Moderna y explorar su expansión hacia otros distritos de la capital y provincias. En un mercado marcado por nuevas tendencias inmobiliarias, la pregunta es: ¿cómo planea Grupo Lar seguir creciendo en el país?

TE PUEDE INTERESAR

Cartera inmobiliaria y S/400 millones en inversión para San Borja: el papel de Intercorp
Lima Moderna en el foco de Alegra Inmobiliaria: US$50 millones en cinco proyectos
Caral aterriza en Uruguay: el avance de la inmobiliaria peruana y alianza con ACRES Finance

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.