Durante 2025, Grupo Lar colocó 350 unidades entre departamentos y locales comerciales y destinó S/100 millones a inversión en construcción para impulsar su expansión en Lima. Ese año, la compañía lanzó la segunda fase del proyecto Sendai, en La Victoria, y la tercera fase de Cantúa, en el Cercado de Lima, ambos desarrollos de vivienda de interés social, mientras continuó avanzando en otros proyectos de su portafolio.

El desempeño de Grupo Lar estuvo respaldado por el dinamismo del mercado inmobiliario, que en 2025 creció entre 22% y 25% en ventas, en un contexto de precios estables y demanda sostenida por vivienda formal. Al cierre del año, la empresa concentraba cinco proyectos activos en Lima: Distrito 34 (Surquillo), Sendai, Ara y Elan (La Victoria) y Cantúa (Cercado de Lima), reforzando su presencia en zonas de alta demanda residencial.

Para 2026, la empresa proyecta invertir entre S/60 millones y S/65 millones, destinados tanto al desarrollo de proyectos como a la adquisición de terrenos. (Foto: Grupo Lar)

Planes 2026: proyecto en el Centro de Lima e inversión

De cara al 2026, Grupo Lar prevé mantener su ritmo de expansión con una proyección de crecimiento de alrededor de 20% respecto al 2025, lo que implicaría alcanzar ventas cercanas a S/200 millones y la colocación de unas 400 unidades. Para sostener este plan, la empresa estima una inversión total de entre S/60 millones y S/65 millones, que incluye tanto el desarrollo de obras como nuevas adquisiciones de suelo.

Según explicó Claudia Álvarez, directora financiera de Grupo Lar, la estrategia de la compañía consiste en desarrollar proyectos de gran escala por etapas o fases, lo que permite ajustar la oferta al ritmo del mercado y optimizar la ejecución de las obras.

Uno de los focos de la empresa es el Centro de Lima, donde desarrolla el proyecto Cantúa, ubicado cerca del Palacio de Justicia. En 2026 planea lanzar la cuarta fase del proyecto, que incluirá entre 115 y 120 departamentos. (Foto: Grupo Lar)

En esa línea, la firma planea lanzar antes de que finalice el segundo trimestre de 2026 la cuarta fase del proyecto Cantúa, ubicado en el Centro de Lima, como parte de un complejo residencial que se desarrolla en varias etapas. Esta nueva fase contemplará entre 115 y 120 departamentos dentro de un conjunto cerrado con un parque central de casi 1.000 m² y una placa comercial en el primer nivel, lo que lo convierte en un proyecto de uso mixto.

Las unidades estarán distribuidas en diferentes tipologías: departamentos de un dormitorio de entre 40 y 43 m², de dos dormitorios de entre 43 y 55 m² y de tres dormitorios que alcanzan entre 65 y 70 m². “Es un proyecto cerrado con un parque central y comercio en el primer nivel”, explicó Álvarez.

Compra de nuevos terrenos en Lima Moderna

Como parte de su estrategia de crecimiento para 2026, Grupo Lar evalúa ampliar su banco de tierras en Lima. La empresa analiza adquirir entre dos y tres terrenos durante el año, con una inversión estimada de entre S/32 millones y S/33 millones, es decir, alrededor de S/10 millones por terreno, explicó Claudia Álvarez. La búsqueda se concentra principalmente en Lima Moderna, donde la firma identifica una demanda inmobiliaria sostenida.

Entre los distritos que evalúa figuran Pueblo Libre, San Miguel, Jesús María y Lince, zonas que —según la ejecutiva— mantienen un mercado residencial activo y resiliente. “Nos enfocamos en Lima Moderna porque su demanda es resiliente”, señaló Álvarez, al destacar que la empresa continuará analizando oportunidades de inversión en distintos puntos de la capital.

Ingreso a provincias a largo plazo

Grupo Lar también evalúa expandirse a provincias, con interés en ciudades como Arequipa, Chiclayo, Trujillo y Piura, donde identifica demanda potencial por vivienda formal. Sin embargo, Claudia Álvarez señaló que el desarrollo en estas plazas requiere mayor articulación del sector. “Se necesita que constructoras, proveedores de materiales y bancos también se lancen a financiar proyectos allá”, explicó.

Posible entrada al modelo Build to Rent

Otro frente que evalúa Grupo Lar es su posible ingreso al modelo Build to Rent (vivienda desarrollada para alquiler), como parte de una estrategia para diversificar su portafolio inmobiliario. Según explicó Claudia Álvarez, la compañía analiza este segmento tomando como referencia la experiencia de su matriz en España, donde el grupo desarrolla distintos formatos residenciales como flex living y residencias especializadas.

“Estamos evaluando entrar a productos de renta (Build to Rent) para diversificar el portafolio”, señaló la ejecutiva, al indicar que el know-how internacional del grupo podría facilitar la implementación de este modelo en el mercado local si se presentan las condiciones adecuadas.