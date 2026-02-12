En conversación con Gestión, Pablo Seminario, CEO del Grupo Caral, explicó que la decisión responde a una tesis que la compañía viene validando desde hace varios años.

“Tenemos más de 15 años desarrollando primera vivienda en Lima, con más de 3,500 unidades construidas en 25 proyectos. Nuestro modelo está basado en la venta con crédito hipotecario y en atender a familias que buscan vivienda bien ubicada y de calidad”, señaló.

A partir de esa experiencia, la inmobiliaria identificó que el déficit de primera vivienda es un problema extendido en Latinoamérica, donde la demanda supera ampliamente a la oferta. Bajo esa premisa, Caral evaluó distintos mercados y encontró condiciones atractivas en Uruguay para una apuesta de largo plazo.

“Buscamos estabilidad macroeconómica y jurídica para desarrollar vivienda con una mirada de décadas. Uruguay tiene baja inflación, estabilidad política y una clase media que quiere seguir mejorando su calidad de vida. Ahí vimos una oportunidad clara”, sostuvo.

Financiamiento: expansión con ACRES

La expansión se realiza de la mano de ACRES Finance, firma especializada en estructuración financiera e inversiones inmobiliarias. Según explicó Julio Vásquez, gerente comercial de ACRES Finance, la alianza también abre la puerta a nuevas alternativas para inversionistas.

“Venimos impulsando el financiamiento inmobiliario a través de fondos de inversión desde hace más de seis años. Esta alianza con Caral nos permite, además, ofrecer a nuestros inversionistas diversificación internacional”, comentó.

En esa línea, explicó que la primera operación conjunta en Uruguay corresponde al financiamiento del proyecto Intipa. “ Es una operación por US$ 2.5 millones a 24 meses, destinada a acelerar la etapa de construcción. Se estructuró mediante un fideicomiso de titulización en Perú, respaldado por los flujos de ventas y utilidades del proyecto en Uruguay”, precisó.

El ejecutivo añadió que la estructura incluye un esquema de garantías en ambos países. “El fideicomiso peruano es beneficiario de un fideicomiso de garantía uruguayo. Este tipo de estructuras, con respaldo legal en ambas jurisdicciones, nos permite dar seguridad a los inversionistas”, afirmó.

Por su parte, Seminario señaló que el proyecto Intipa se ubica en Punta del Este y que, al momento de estructurar el financiamiento, la obra ya se encontraba en una etapa avanzada. “Quisimos hacer la operación financiera cuando el proyecto ya estuviera bastante maduro. La estructura está terminada y actualmente nos encontramos en la fase de acabados”, detalló.

El edificio presenta alrededor de 70% de avance de obra y un nivel similar de ventas . “La expectativa es empezar a entregar las viviendas durante el primer semestre, hacia el segundo trimestre, más cerca de junio en adelante”, afirmó.

El desarrollo contempla 44 departamentos frente al mar y, a diferencia de otros proyectos en la zona, no apunta al segmento de lujo. “Está orientado a clase media que busca vivir ahí todo el año. Punta del Este dejó de ser solo un balneario; hoy es una ciudad consolidada, con colegios, universidades, hospitales y servicios, que funciona también en invierno”, explicó.

Añadió que una parte importante de la demanda proviene de otras ciudades del país. “Hemos tenido bastante interés de uruguayos del interior, lo que confirma que existe demanda por vivienda permanente en esta zona”, comentó.

El proyecto Intipa, ubicado en Punta del Este, contempla 44 departamentos frente al mar y está orientado a vivienda para residentes permanentes. Foto: Andina.

¿Único proyecto entre Caral y Acres?

Consultado sobre si la referida operación será la única entre ambas compañías en Uruguay, el gerente comercial de ACRES Finance recordó que el financiamiento de Intipa con Grupo Caral corresponde a la primera emisión del fideicomiso, pero no descartan nuevas estructuras similares.

“Efectivamente, esta es una primera emisión, pero es la emisión total de este fideicomiso para invertir en el proyecto Intipa. Nuestras estructuras buscan garantizar la liquidez necesaria para que la obra no se interrumpa y pueda culminar dentro de los plazos previstos”, sostuvo.

El ejecutivo mencionó que el esquema está diseñado para asegurar la continuidad del proyecto y la confianza de los compradores. “Lo que buscamos es que el flujo constructivo no se detenga y que el proyecto cumpla con sus obligaciones en los tiempos estimados. Todas nuestras estructuras apuntan a que los desarrollos culminen de manera exitosa”, indicó.

Vásquez recordó que ACRES Finance ha financiado en los últimos años más de 40 proyectos inmobiliarios por más de US$ 70 millones y subrayó que esta operación marca un hito para el mercado de capitales peruano. “ Es la primera vez que un fondo de inversión peruano participa en un proyecto inmobiliario en Uruguay . Esto refuerza nuestras hipótesis de inversión y ofrece a nuestros clientes exposición a un país con fundamentos macroeconómicos sólidos”, declaró.

El CEO del Grupo Caral agregó que la apuesta en Uruguay forma parte de una estrategia de largo plazo y que ya evalúan nuevas oportunidades. “Tenemos una mirada de largo plazo. Uruguay es un país pequeño, pero el problema de primera vivienda no está resuelto. Para el volumen de proyectos que manejamos, sigue siendo un mercado muy interesante”, comentó.

El ejecutivo adelantó que la empresa analiza nuevos terrenos en ese mercado. “ Estamos viendo dos o tres terrenos adicionales . No son contiguos, sino en otras zonas, y podrían estructurarse mediante nuevos fideicomisos similares”, explicó.

Seminario indicó que estas operaciones podrían concretarse en el corto plazo. “Podrían darse incluso este año y por montos similares, aunque eso dependerá de cómo cierren los números”, añadió.

Desde Acres, Vásquez confirmó que la intención es mantener la alianza. “Queremos seguir trabajando con Caral en esta expansión internacional. Buscamos socios consolidados y de largo plazo, lo que nos permite enfocarnos en la estructuración financiera”, señaló. En cuanto a las ubicaciones, Seminario precisó que los próximos desarrollos podrían ubicarse tanto en Montevideo como en Punta del Este (Maldonado) . “Seguimos evaluando oportunidades en ambas zonas”, puntualizó.

El Grupo Caral tiene seis proyectos en distintas etapas en Lima este 2026. Foto: Andina.

Planes para 2026

De cara a este año, ACRES Finance proyecta una fuerte actividad en financiamiento inmobiliario. “Creemos que podemos concretar alrededor de 10 financiamientos de proyectos este año. El año pasado participamos en cerca de 18, y la meta es mantener un ritmo similar combinando fondos de inversión y estructuras vía titulización”, adelantó Vásquez.

Por su lado, Seminario detalló que Caral tiene seis proyectos en distintas etapas en Lima. “Estamos en distritos como Pueblo Libre, Surquillo, San Miguel, Lince y también iniciaremos un proyecto grande en Ate. Son desarrollos de alrededor de 100 unidades cada uno”, indicó.

La inversión promedio por proyecto oscila entre US$ 3 millones y US$ 4 millones, y los plazos de ejecución se extienden por aproximadamente tres años. “El primer año suele ser de preventa, el segundo de construcción y el tercero de construcción y entrega. Los proyectos que empiezan construcción este año se entregarán en 2027”, explicó.

En paralelo, la inmobiliaria evalúa su ingreso a ciudades fuera de Lima. “Estamos analizando principalmente Arequipa y Piura. Pero siempre vamos de la mano con los bancos, porque el financiamiento hipotecario es fundamental para que estos proyectos funcionen”, concluyó.