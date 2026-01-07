La demanda de casas de playa al sur de Lima se planifica más allá de la estacionalidad. El sur de Lima concentra una demanda que apunta al uso permanente y explica el avance de distritos emergentes. Foto: referencial / Statat.it
Fernando Cuadros Concha
La demanda por compra y alquiler de casas de playa al sur de Lima atraviesa una nueva etapa debido a un comprador mucho más planificador y no estacional. Actores inmobiliarios, incluso, reconocen que los balnearios arrastran un gran potencial de inversión. ¿San Bartolo, Punta Negra, Punta Hermosa, Asia? Sepa cómo se estructura el mercado de este verano 2026.

