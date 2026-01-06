Aunque la UIT subió a S/ 5,500 y amplía los tramos del impuesto predial, expertos advierten que el mayor autovalúo de los predios suele neutralizar —o incluso revertir— ese efecto. Foto: Freepik
Aunque la UIT subió a S/ 5,500 y amplía los tramos del impuesto predial, expertos advierten que el mayor autovalúo de los predios suele neutralizar —o incluso revertir— ese efecto. Foto: Freepik
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

Para este 2026, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) elevó a S/ 5,500 el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), la cual funge como valor referencial en impuestos, multas, deducciones y beneficios laborales. Entre estos, se encuentra el impuesto predial, ¿impactará en el monto que deben pagar los propietarios?

TE PUEDE INTERESAR

BYD pasa a liderar mercado de autos eléctricos tras caída de ventas de Tesla en 2025
Invertir mejor en 2026: cómo la información digital está redefiniendo las decisiones financieras
Ernesto Álvarez: “No estamos conduciendo a Petroperú a una privatización”
Choque fatal de trenes en Machu Picchu desata cruce entre LVMH y Carlyle

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.