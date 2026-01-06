Vale acotar que el impuesto predial se aplica a las propiedades urbanas y rústicas basándose en su autovalúo, el cual se obtiene aplicando los aranceles y precios unitarios de construcción aprobados por el Ministerio de Vivienda y el MEF para cada año. La última, data de octubre del 2025. La recaudación, administración y fiscalización de este tributo lo realiza la municipalidad distrital en donde se ubica el inmueble.

¿Cómo se calcula el impuesto predial?

La ley del Impuesto Predial establece que el tributo se calcula aplicando tasas progresivas sobre el autovalúo del predio. Es decir, el impuesto se divide en tres tramos, y cada una con tasas distintas. Esos tramos no están fijados en soles, sino en UIT:

Tramo de autovalúo Alícuota a pagar Hasta 15 UIT (S/ 82,500) 0.2% Más de 15 UIT y hasta 60 UIT (Hasta S/ 330,000) 0.6% Más de 60 UIT (S/ 330,000) 1.0%

El impuesto predial se calcula sobre el autovalúo usando tasas progresivas basadas en tramos de UIT. Foto: Freepik

Entonces, ¿cómo cambiará el impuesto predial con la nueva UIT?

Francisco Pantigoso, director de Maestría en Tributación de la UPC señala que la nueva UIT cambia los “límites” sobre los que se aplican las tasas del impuesto predial, mas no necesariamente el monto final a pagar.

Con la UIT fijada en S/ 5,500 para 2026, el primer tramo del impuesto —que grava los predios con autovalúo de hasta 15 UIT— ahora cubre valores de hasta S/ 82,500. En 2025, con una UIT menor, ese mismo tramo solo llegaba a S/ 80,250. Es decir, el rango sobre el cual se aplica la tasa más baja del impuesto se amplía.

No obstante, la tributarista Katarzyna Dunin, advierte que la UIT aparece en el esquema del impuesto predial solo para definir los tramos sobre los cuales se aplican las tasas —que van de 0.2% a 1%—; por ende, al subir la UIT, estos se amplían, lo que en teoría puede reducir la tasa aplicada —o dar esa percepción—, aunque señala que el efecto puede verse neutralizado, o incluso superado, por el incremento de los valores arancelarios que fija el Gobierno para el autovalúo de un predio.

“Lo que no se dice es que, al mismo tiempo que sube la UIT, también suben los valores arancelarios, y eso hace que el autovalúo sea mayor”, explica Dunin. Por ello, no necesariamente el impuesto predial baja; en la práctica, suele subir cada año, como ocurre al comparar los recibos de distintos ejercicios.