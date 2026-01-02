La colisión en el ferrocarril más emblemático del país, clave para la industria turística, dejó un muerto y decenas de heridos en las primeras horas de la tarde del 30 de diciembre.

En una carta enviada a la oficina del primer ministro, Belmond Ltd, filial de LVMH, afirmó que Inca Rail, de Carlyle, transitó por una parte no autorizada de las vías, lo que derivó en un choque frontal entre dos trenes que circulaban en direcciones opuestas.

“El tren de Inca Rail no se detuvo en el punto asignado y avanzó por un tramo no autorizado”, señaló la carta firmada por el ejecutivo de Belmond Laurent Carrasset, a la que tuvo acceso Bloomberg. “Aproximadamente 400 metros después”, añadió el texto, “se produjo el choque”.

El ferrocarril entre Cusco y Machu Picchu transporta a unos 3 millones de pasajeros al año, y Belmond es el actor dominante a través de dos empresas conjuntas en las que la compañía de lujo sigue siendo la operadora. Mediante PeruRail opera trenes de lujo, mientras que a través de Ferrocarril Transandino también gestiona la concesión ferroviaria por la que circulan tanto sus trenes como los de Inca Rail.

En la carta, Carrasset explicó que la vía es de un solo carril y se administra con paradas obligatorias y desvíos ocasionales para que los trenes que van en direcciones opuestas puedan alternar el paso. En el momento del incidente, el tren de Inca Rail debía detenerse y esperar a que PeruRail ingresara a uno de esos desvíos, agregó. Sin embargo, continuó avanzando más allá del límite de su área de circulación autorizada.

Inca Rail señaló en un comunicado que sacar conclusiones antes de que las autoridades se pronuncien “puede generar interpretaciones sesgadas de hechos que aún están siendo verificados”. La empresa agregó que está cooperando con las autoridades y que expresa su solidaridad con los heridos y con la persona fallecida, el conductor del tren de Inca Rail.

En 2024, PeruRail tenía una participación de mercado del 74% en la ruta a Machu Picchu, según estadísticas oficiales, mientras que Inca Rail concentraba el resto.

El choque también dejó a unos 2,000 pasajeros varados, quienes debieron esperar cerca de 12 horas para ser evacuados, según la carta de Carrasset.

Machu Picchu no es accesible por carretera. Los turistas suelen llegar en tren o a pie, en caminatas que pueden durar varios días. Famosa por su trabajo en piedra y las vistas de la cordillera de los Andes, Machu Picchu es el destino turístico más popular del Perú entre los visitantes extranjeros, muchos de los cuales viajan en trenes de lujo.

El ministerio de Turismo de Perú informó el jueves que el servicio ferroviario operaba con normalidad y que el operador de la línea inspeccionó la zona y confirmó que las vías no resultaron afectadas por el incidente.