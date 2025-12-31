El tránsito ferroviario hacia Machu Picchu se restableció y ya opera con nuevos pasajeros. Así lo confirmó el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, luego del choque entre dos trenes registrado en la ruta hacia la ciudadela inca.

El jefe del Gabinete indicó que las labores de atención y control de la emergencia permitieron reanudar de manera progresiva el servicio ferroviario.

Álvarez también confirmó en Canal N que el accidente dejó un fallecido y 107 heridos, y descartó versiones que advertían sobre una segunda víctima mortal.

“Hasta este momento la cifra oficial es de 107 heridos y un fallecido, lamentablemente. No hay la posibilidad de un segundo fallecido, eso fue solo un rumor”, afirmó.

El titular de la PCM dijo que la atención médica fue oportuna y suficiente, pese al difícil acceso a la zona donde ocurrió el choque.

“La atención hospitalaria en Cusco ha sido adecuada y se ha brindado a tiempo, considerando las condiciones del lugar”, sostuvo.

En otro momento el titular de la PCM señaló que por ahora no hay una afectación o impacto a nivel de cancelación de actividades en la zona.

Comunicado de Perú Rail

Peru Rail informó que desde la 1:40 a.m. y durante toda la madrugada se ejecutó la evacuación de pasajeros desde la estación de Machu Picchu hacia Ollantaytambo, logrando trasladar a unos 2,000 pasajeros. De ese total, 700 correspondieron al tren local y 1,300 a servicios turísticos, en una operación coordinada para garantizar la seguridad de los viajeros tras la emergencia registrada en la vía férrea.

La empresa precisó que las operaciones de los trenes turísticos entre Ollantaytambo y Machu Picchu ya se reanudaron, aunque con retrasos aproximados de una hora debido a las labores de evacuación. No obstante, señaló que el servicio se irá regularizando progresivamente durante el día.

Asimismo, indicó que los turistas que arriben con retraso podrán ingresar a la Llaqta de Machu Picchu aun cuando su horario haya vencido, gracias al apoyo del Ministerio de Cultura.