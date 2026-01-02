Para la temporada de verano 2026 los bañistas deben tener en cuenta cuáles son las playas consideradas aptas por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), a fin de evitar riesgos para su integridad.

La exposición a aguas no saludables pueden acarrear infecciones en la piel y gastrointestinales debido a la presencia de bacterias fecales.

En diálogo con Andina, Carlos Collantes, biólogo de Digesa, señaló que en la plataforma Verano Saludable los ciudadanos pueden consultar qué balnearios están en buenas condiciones, tanto a nivel regional como en Lima Metropolitana.

Más de 50 playas en la capital se encuentran en condición ‘no saludable’, y estas son:

Ancón

Las Conchitas

Miramar 1

Miramar 2

San Francisco Grande

D’Onofrio

Casino Náutico

Enanos

Esmar 1

Esmar 2

Los Pocitos

Lurín

San Pedro

Mamacona

Arica

Los Pulpos

San Antonio

Miraflores

Makaha

La Pampilla I

Barranco

Las Cascadas

Las Sombrillas

Barranquito

Los Yuyos

Una playa no saludable puede provocar infecciones cutáneas y gastrointestinales, indican desde Digesa. Foto: referencial

Chorrillos

Agua Dulce Norte B

Agua Dulce Sur A

La Caplina

La Herradura

Playa Villa

La Encantada

Cocotero

Country Club de Lima

Las Brisas

Villa El Salvador

Venecia

Club Lobo de Mar

Barlovento

Conchán

Punta Hermosa

Punta Hermosa Norte

Playa Blanca

Kontiki

Señoritas

La Isla

Punta Negra

Punta Rocas

Santa Rosa

San Bartolo

San Bartolo Norte B

San Bartolo Norte A

San Bartolo Sur B

San Bartolo Sur A

Pucusana

Naplo

Las Ninfas

Santa Rosa

Playa Chica

Playa Grande 1

Playa Grande 2

Hondable

Los Corales

Según el reporte, los bañistas deben evitar acudir a estos balnearios. La información puede variar semanalmente. En caso un ciudadano desee reportar algún hallazgo en estos ambientes que represente un riesgo para la salud de las personas, puede comunicarse con la Autoridad de Salud de la jurisdicción en donde está la playa o piscina de interés.

Las playas consideradas saludables en Lima

Ancón

Hermosa

San Francisco Chico

Miraflores

Tres Picos

Los Delfines

La Pampilla II

Playa Miraflores

Redondo I

Redondo II

Estrella

Chorrillos

Las Sombrillas

Pescadores

Barranco

Los Pavos

Barranco

Punta Hermosa

El Silencio

Caballeros

Punta Hermosa

Punta Negra

Punta Negra

Santa María del Mar