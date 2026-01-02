Para la temporada de verano 2026 los bañistas deben tener en cuenta cuáles son las playas consideradas aptas por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), a fin de evitar riesgos para su integridad.
La exposición a aguas no saludables pueden acarrear infecciones en la piel y gastrointestinales debido a la presencia de bacterias fecales.
En diálogo con Andina, Carlos Collantes, biólogo de Digesa, señaló que en la plataforma Verano Saludable los ciudadanos pueden consultar qué balnearios están en buenas condiciones, tanto a nivel regional como en Lima Metropolitana.
Más de 50 playas en la capital se encuentran en condición ‘no saludable’, y estas son:
Ancón
- Las Conchitas
- Miramar 1
- Miramar 2
- San Francisco Grande
- D’Onofrio
- Casino Náutico
- Enanos
- Esmar 1
- Esmar 2
- Los Pocitos
Lurín
- San Pedro
- Mamacona
- Arica
- Los Pulpos
- San Antonio
Miraflores
- Makaha
- La Pampilla I
Barranco
- Las Cascadas
- Las Sombrillas
- Barranquito
- Los Yuyos
Chorrillos
- Agua Dulce Norte B
- Agua Dulce Sur A
- La Caplina
- La Herradura
- Playa Villa
- La Encantada
- Cocotero
- Country Club de Lima
- Las Brisas
Villa El Salvador
- Venecia
- Club Lobo de Mar
- Barlovento
- Conchán
Punta Hermosa
- Punta Hermosa Norte
- Playa Blanca
- Kontiki
- Señoritas
- La Isla
Punta Negra
- Punta Rocas
- Santa Rosa
San Bartolo
- San Bartolo Norte B
- San Bartolo Norte A
- San Bartolo Sur B
- San Bartolo Sur A
Pucusana
- Naplo
- Pucusana
- Las Ninfas
Santa Rosa
- Playa Chica
- Playa Grande 1
- Playa Grande 2
- Hondable
- Los Corales
Según el reporte, los bañistas deben evitar acudir a estos balnearios. La información puede variar semanalmente. En caso un ciudadano desee reportar algún hallazgo en estos ambientes que represente un riesgo para la salud de las personas, puede comunicarse con la Autoridad de Salud de la jurisdicción en donde está la playa o piscina de interés.
Las playas consideradas saludables en Lima
Ancón
- Hermosa
- San Francisco Chico
Miraflores
- Tres Picos
- Los Delfines
- La Pampilla II
- Playa Miraflores
- Redondo I
- Redondo II
- Estrella
Chorrillos
- Las Sombrillas
- Pescadores
Barranco
- Los Pavos
- Barranco
Punta Hermosa
- El Silencio
- Caballeros
- Punta Hermosa
Punta Negra
- Punta Negra
Santa María del Mar
- Santa María
- Embajadores