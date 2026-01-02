Verano 2026: ciudadanos deben revisar qué playas se encuentran en óptimas condiciones para no exponer su salud. Foto: difusión GEC
Verano 2026: ciudadanos deben revisar qué playas se encuentran en óptimas condiciones para no exponer su salud. Foto: difusión GEC
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Para la temporada de verano 2026 los bañistas deben tener en cuenta cuáles son las playas consideradas aptas por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), a fin de evitar riesgos para su integridad.

debido a la presencia de bacterias fecales.

En diálogo con Andina, Carlos Collantes, biólogo de Digesa, señaló que en la plataforma Verano Saludable los ciudadanos pueden consultar qué balnearios están en buenas condiciones, tanto a nivel regional como en Lima Metropolitana.

se encuentran en condición ‘no saludable’, y estas son:

Ancón

  • Las Conchitas
  • Miramar 1
  • Miramar 2
  • San Francisco Grande
  • D’Onofrio
  • Casino Náutico
  • Enanos
  • Esmar 1
  • Esmar 2
  • Los Pocitos

Lurín

  • San Pedro
  • Mamacona
  • Arica
  • Los Pulpos
  • San Antonio
Miraflores

  • Makaha
  • La Pampilla I

Barranco

  • Las Cascadas
  • Las Sombrillas
  • Barranquito
  • Los Yuyos
Una playa no saludable puede provocar infecciones cutáneas y gastrointestinales, indican desde Digesa. Foto: referencial

Chorrillos

  • Agua Dulce Norte B
  • Agua Dulce Sur A
  • La Caplina
  • La Herradura
  • Playa Villa
  • La Encantada
  • Cocotero
  • Country Club de Lima
  • Las Brisas

Villa El Salvador

  • Venecia
  • Club Lobo de Mar
  • Barlovento
  • Conchán

Punta Hermosa

  • Punta Hermosa Norte
  • Playa Blanca
  • Kontiki
  • Señoritas
  • La Isla

Punta Negra

  • Punta Rocas
  • Santa Rosa

San Bartolo

  • San Bartolo Norte B
  • San Bartolo Norte A
  • San Bartolo Sur B
  • San Bartolo Sur A

Pucusana

  • Naplo
  • Pucusana
  • Las Ninfas

Santa Rosa

  • Playa Chica
  • Playa Grande 1
  • Playa Grande 2
  • Hondable
  • Los Corales

Según el reporte, los bañistas deben evitar acudir a estos balnearios. La información puede variar semanalmente. En caso un ciudadano desee reportar algún hallazgo en estos ambientes que represente un riesgo para la salud de las personas, puede comunicarse con la Autoridad de Salud de la jurisdicción en donde está la playa o piscina de interés.

Las playas consideradas saludables en Lima

Ancón

  • Hermosa 
  • San Francisco Chico

Miraflores

  • Tres Picos
  • Los Delfines
  • La Pampilla II
  • Playa Miraflores
  • Redondo I
  • Redondo II
  • Estrella

Chorrillos

  • Las Sombrillas
  • Pescadores

Barranco

  • Los Pavos
  • Barranco
Punta Hermosa

  • El Silencio
  • Caballeros
  • Punta Hermosa

Punta Negra

  • Punta Negra

Santa María del Mar

  • Santa María
  • Embajadores

