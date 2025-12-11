Esta obra permitiría mejorar la seguridad vial, agilizar el tránsito, reducir la congestión vehicular y disminuir los tiempos de viaje. (Foto: Difusión)
Esta obra permitiría mejorar la seguridad vial, agilizar el tránsito, reducir la congestión vehicular y disminuir los tiempos de viaje. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

De acuerdo con el sector, esta obra permitiría mejorar la seguridad vial, agilizar el tránsito, reducir la congestión vehicular y disminuir los tiempos de viaje para miles de usuarios que transitan diariamente por este corredor vial, localizado al sur de la capital.

Con una inversión aproximada de S/ 39 millones,

LEA TAMBIÉN: MTC: conoce las alternativas que se manejan para poner en funcionamiento tren Lima-Chosica

Además, incluye un moderno circuito peatonal y nuevas ciclovías que permiten separar de manera segura a peatones y ciclistas del tráfico vehicular.

Esta obra forma parte del paquete de 21 intervenciones contempladas en la Adenda N° 11 del contrato de concesión de la Red Vial N° 6, suscrita en julio de 2024 entre el MTC y Coviperú. Estas obras —ubicadas entre Lima e Ica— representan una inversión total estimada de S/ 726 millones y buscan elevar el estándar de seguridad y modernización de la Panamericana Sur.

TE PUEDE INTERESAR

MTC: más de 700 personas fallecen al año en accidentes de motocicleta
TUUA nacional: la nueva alternativa del MTC para reducirla totalmente
MTC: conoce las alternativas que se manejan para poner en funcionamiento tren Lima-Chosica
MTC tiene previsto aumentar tarifas en la Línea 1 del Metro de Lima

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.