El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que se puso en marcha hoy el Intercambio Vial Bujama, ubicado en el km 90 de la Panamericana Sur, en el distrito de Mala, provincia de Cañete.

De acuerdo con el sector, esta obra permitiría mejorar la seguridad vial, agilizar el tránsito, reducir la congestión vehicular y disminuir los tiempos de viaje para miles de usuarios que transitan diariamente por este corredor vial, localizado al sur de la capital.

Con una inversión aproximada de S/ 39 millones, el Intercambio Vial Bujama eleva la Panamericana Sur mediante dos puentes de concreto armado y habilita una vía local que conecta el Valle de Mala con el balneario de Bujama.

Además, incluye un moderno circuito peatonal y nuevas ciclovías que permiten separar de manera segura a peatones y ciclistas del tráfico vehicular.

Esta obra forma parte del paquete de 21 intervenciones contempladas en la Adenda N° 11 del contrato de concesión de la Red Vial N° 6, suscrita en julio de 2024 entre el MTC y Coviperú. Estas obras —ubicadas entre Lima e Ica— representan una inversión total estimada de S/ 726 millones y buscan elevar el estándar de seguridad y modernización de la Panamericana Sur.