Tras las celebraciones de Año Nuevo, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que desde este jueves 1 de enero se reactivará el servicio playero del Metropolitano.

Los ciudadanos podrán acceder a balnearios como Agua Dulce en Chorrillos a partir de la salida de diversos alimentadores.

Según la ATU, el servicio playero funcionará los sábados y domingos durante el verano, y de manera excepcional, este jueves 1 y viernes 2 de enero, feriados por las fiestas de fin de año.

En las playas Agua Dulce y Pescadores se cuenta con paraderos autorizados para el servicio de taxi independiente, según ATU. Foto: difusión

Rutas y horarios Metropolitano para servicio a playas

Estos buses partirán desde el embarque número 16 del terminal Matellini y circularán por la avenida Huaylas directamente hacia la playa Agua Dulce desde las 10 a.m. hasta las 6:30 p.m.

Y. en el sentido de vuelta, el recorrido será desde las 10:30 a.m. hasta las 7 p.m.

ATU precisa que el costo de la tarifa será integrada: los usuarios podrán movilizarse desde el norte con las rutas alimentadoras o desde el terminal Chimpu Ocllo, en Carabayllo, hasta Chorrillos pagando solo S/3,50 con su tarjeta del Metropolitano o Lima Pass; y la tarifa del medio pasaje será de S/1,75.