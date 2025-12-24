La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) sacó de la manga un nuevo proyecto vial, que venía preparando desde mediados del año pasado. Fue hecho público, aunque discretamente, a inicios de setiembre de este año, a través del sitio web del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), el organismo de la MML encargado de construir las obras de infraestructura para la capital, a través de empresas concesionarias. Para ello, convoca a licitaciones y determina a los ganadores de las buena pro, en ocasiones mediante adjudicaciones directas, en virtud de la Ley General de Contrataciones del Estado.

La semana pasada se hizo el anuncio oficial. El nuevo proyecto tendrá un costo de S/ 540 millones y consistirá en la construcción de tres viaductos –pasos a desnivel– en la avenida Javier Prado. El primero será de 1.8 km y estará ubicado entre San Isidro y Lince. Según Invermet, costará S/ 269 millones y tendrá un plazo de 540 días. Para los otros dos, no hay data de montos ni plazos. Se trata de 1.66 km en San Isidro y de 930 metros en La Molina. El objetivo del proyecto, según la MML, será agilizar el tránsito en esos tramos.

Inmediatamente surgieron las críticas, que han sido casi unánimes. Desde arquitectos y urbanistas, hasta vecinos de las zonas que serán intervenidas. Un compendio de las objeciones se puede encontrar en un informe técnico presentado por la Municipalidad de San Isidro. Por ejemplo, alerta que ninguno de los proyectos contempla mejoras para el transporte público, como buses o corredores, ni para la infraestructura de paraderos. Esta carencia de interés en el transporte masivo es recurrente. Parece que los alcaldes metropolitanos solo piensan en el transporte en auto (o colectivos informales). El estudio también advierte que la movilidad activa –peatones y ciclistas– se vería obstaculizada, y que habrá impactos ambientales significativos.

Además, la rapidez con que el proyecto pasó a estar listo para su ejecución no refleja necesariamente eficiencia sino improvisación, una de las costumbres que ha adoptado la MML –otro ejemplo, el tren Lima-Chosica–. Agreguemos la falta de transparencia, puesta en evidencia por la teniente alcaldesa, Fabiola Morales, quien ha dicho que desconoce el nombre del concesionario y el presupuesto asignado al proyecto. Esa información se puede encontrar “a través de Google”, según ella. Pero el sitio web de Invermet solo tiene enlaces hasta la adjudicación de los estudios de preinversión, de fines del año pasado. Aún no figuran enlaces de los pasos siguientes de la licitación.