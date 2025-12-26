Las tarjetas retenidas son trasladadas al Centro de Atención de Tarjetas (CAT) del lado sur de la estación Central. Foto: Andina
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

retuvo más de 3,4000 tarjetas preferenciales de escolares, universitarios y de pase libre por uso indebido en el Metropolitano.

Dichas intervenciones se realizaron como parte de las acciones de control que viene ejecutando la entidad para asegurar el cumplimiento de las normas del sistema.

Según la ATU —adscrita al MTC— las tarjetas preferenciales son personales e intransferibles, y en caso de uso indebido, se perderá automáticamente el beneficio.

Por ejemplo, si un padre de familia u otro adulto utiliza la tarjeta escolar de un menor —la cual tiene fotografía y nombre del usuario— expone a dicho usuario a que se le retire el beneficio del medio pasaje hasta el siguiente año escolar.

En el caso de las tarjetas universitarias, la suspensión del beneficio se extiende hasta el siguiente ciclo académico.

ATU aclara que del lado sur de la estación Central, donde el titular puede recuperarla con el saldo disponible, pero ya no tiene acceso a la tarifa preferencial.

ATU detalla funcionamiento del Metropolitano y el Metro durante el 24 y 25 de diciembre. (Foto: Andina)
¿Y qué pasa si me roban o pierdo la tarjeta?

Se recomienda presentar la denuncia ante la Policía Nacional del Perú, ya sea de manera presencial en la comisaría correspondiente o de manera virtual.

Después el usuario debe acercar a los CAT de Naranjal, Matellini y Chimpu Ocllo, así como a las estaciones Central y Javier Prado, para solicitar el bloqueo de la tarjeta y evitar su uso indebido.

