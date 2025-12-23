S&P Global Ratings redujo la calificación crediticia de Petroperú de B a B- por la mayor incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno de Perú para aplicar medidas correctivas en favor de la estatal.

“La rebaja refleja que los desarrollos recientes han debilitado nuestra visión sobre la probabilidad de apoyo gubernamental. Reconocemos que Petroperú se ha beneficiado del apoyo del Gobierno en los últimos años, como la aprobación de un contrato de préstamo de US$ 1,000 millones con garantía gubernamental en 2024. Sin embargo, creemos que la capacidad del Gobierno para implementar medidas correctivas sostenibles para Petroperú es incierta en medio de persistentes cambios políticos", refirió S&P en un comunicado.

Para la calificadora de riesgo esto podría traducirse en una gobernanza deficiente y en incertidumbre sobre las futuras políticas del Gobierno.

Reestructuración de Petroperú

S&P reconoce que la empresa está llevando a cabo medidas para implementar una reestructuración. “Aunque este proceso puede llevar algún tiempo, esperamos que el enfoque principal esté en las mejoras operativas más que en la reestructuración financiera”, puso sobre la mesa.

Para evaluar el impacto en la situación operativa actual de la empresa, necesitaría una mayor divulgación de este plan, incluyendo información más detallada sobre los objetivos operativos específicos y el cronograma de ejecución.

Por otro lado, la empresa enfrenta amortizaciones significativas de deuda a corto plazo, lo cual es desafiante dado su limitado flujo de caja. Al 30 de septiembre de 2025, Petroperú enfrenta amortizaciones semestrales del préstamo CESCE (Compañía de Seguros de Crédito a la Exportación) por US$ 86 millones, alrededor de US$ 81 millones de intereses por los bonos internacionales con vencimiento en 2032 y 2047, y US$ 5 millones de pagos de intereses del préstamo con el Ministerio de Economía y Finanzas.

“Consideramos que la empresa cubrirá sus vencimientos de deuda en diciembre de 2025 de manera oportuna. Sin embargo, dado que Petroperú no ha podido generar flujo de caja positivo en los últimos años, y esperamos que el flujo de caja futuro se mantenga muy limitado, no esperamos la posibilidad de reducción de deuda en los próximos años ”, apuntó la calificadora.

Sus finanzas bajo análisis

La estructura de capital de Petroperú sigue siendo insostenible, en línea con nuestro perfil de crédito independiente (SACP) ‘ccc’, es claro S&P .

“Los altos niveles de deuda, el flujo de caja bajo o inexistente y los desafíos operativos han continuado aumentando los indicadores de apalancamiento de la compañía”, menciona.

La deuda total reportada era de US$ 5,450 millones (excluyendo intereses acumulados) al tercer trimestre de 2025, y aproximadamente el 10% de esa cantidad (o $580 millones) vencía dentro de los próximos 12 meses.

S&P espera que la compañía genere EBITDA positivo en el futuro, basado en el EBITDA ya positivo durante el tercer trimestre de 2025. Aun así, su perfil de riesgo financiero seguirá siendo altamente apalancado, con una relación deuda-EBITDA muy por encima de 5x.