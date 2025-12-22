El Poder Ejecutivo prepara una serie de medidas que verán la luz en los próximos días para evitar que Petroperú continúe generando gastos al Estado. (Foto: Andina)
El Poder Ejecutivo prepara una serie de medidas que verán la luz en los próximos días para evitar que Petroperú continúe generando gastos al Estado. (Foto: Andina)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Luego de reconocer que en los últimos años se han otorgado millones en salvatajes, el aseguró que no se volverá a dar una nueva inyección económica a e incluso se tomarán medidas para evitar futuros gastos.

La titular del MEF, , afirmó que se viene preparando una serie de dispositivos legales que verán la luz en los próximos días con el objetivo de establecer un marco de control definitivo a la empresa estatal.

En los siguientes días y antes que termine el año, vamos a sacar unos dispositivos que nos van a permitir tomar esas medidas para que la empresa estatal de todos los peruanos deje de seguir generándole gastos al Estado”, comentó a RPP.

LEA TAMBIÉN: Petroperú y Perupetro: Reestructuración impostergable

Aunque no precisó en que consistirían las medidas que se tomarán, .

Cabe indicar que, durante su reciente intervención, Miralles recordó que desde el 2022 hasta la fecha, el Estado peruano ha entregado alrededor de S/ 17,000 millones a Petroperú para el pago de sus deudas y mantenerlo a flote.

Esta inyección económica a Petroperú, indicó, ha resultado injusta, ya que dicho monto supera los presupuestos del Ministerio de Educación (Minedu) y del Ministerio de Salud (Minsa).

Asimismo, se han detectado serias dificultades para acceder a información real y oportuna sobre el estado de la petrolera. La titular del MEF añadió que este problema continúa, pese al reciente cambio de directorio.

Como se recuerda, hasta septiembre, la petrolera registró una pérdida de US$ 355 millones y un déficit de capital de trabajo de más de US$ 1,347 millones.

