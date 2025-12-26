SIMA viene invirtiendo cerca de S/ 2,800 millones en cuatro de los principales proyectos que continuarán desarrollándose en el 2026. (imagen: Andina)
SIMA viene invirtiendo cerca de S/ 2,800 millones en cuatro de los principales proyectos que continuarán desarrollándose en el 2026. (imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

El 2025 fue un punto de inflexión para la industria naval, impulsado por una alianza estratégica con Hyundai Heavy Industries, según la empresa estatal de Servicios Industriales de la Marina (SIMA). De cara al 2026 se esperan completar al menos cuatro proyectos, siendo tres de ellos de construcción.

TE PUEDE INTERESAR

Zonas Industriales Sostenibles: los sectores que ya apuestan por modelos más limpios
Parques industriales: así va la oferta, variación de precios y perfil de la demanda
Cuatro de cada 10 industriales dicen que rotación laboral fue de hasta 10%: ¿renuncia o despido?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.