El Gobierno peruano firmó un nuevo acuerdo de cooperación con HD Hyundai Heavy Industries para potenciar la industria de construcción naval en el país. Ahora, el Ministerio de la Producción (Produce) suscribió un memorando de entendimiento con la firma surcoreana, con el objetivo de fortalecer la cadena de valor e integrar a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) al sector.

El titular de Produce, Sergio González, informó que la alianza contempla la transferencia de tecnología, el desarrollo de capacidades técnicas y la innovación, con el objetivo de mejorar los estándares de calidad y sostenibilidad de las empresas locales.

El convenio también establece un mecanismo de cooperación activa entre el sector público y privado, que permitiría captar inversiones, intercambiar información científica y tecnológica. Asimismo, se busca la formación de capital humano especializado para proyectos navales de gran escala.

El proyecto de Hyundai y el Produce contempla el fortalecimiento de capacidades técnicas y de innovación en la industria naval peruana. (Foto: Hyundai Heavy Industries).

IMPACTO EN LA INDUSTRIA NAVAL

Según el Ministerio de la Producción (Produce), el acuerdo con HD Hyundai Heavy Industries tiene como objetivo impulsar la cadena productiva nacional mediante la incorporación de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) como potenciales proveedores de la industria naval. La iniciativa se enmarca en la política de diversificación productiva y en los planes de modernización de la infraestructura logística y marítima del país.

De acuerdo con lo señalado por dicho ministerio, este convenio busca facilitar la inserción del Perú en cadenas globales de valor y responder a la demanda creciente en el comercio exterior. Asimismo, contempla la creación de empleos especializados y el fortalecimiento de sectores vinculados a la actividad naval, entre ellos la pesca, la investigación científica y la defensa.

El Produce espera la creación de empleos especializados en sectores vinculados a la pesca, defensa e investigación científica. (Foto: difusión).

LEA TAMBIÉN: Marina de Guerra estrenó patrulleras y alista nuevas unidades navales

ACUERDOS CON HD Hyundai Heavy Industries

En noviembre de 2024, durante la cumbre de APEC en Lima, los Servicios Industriales de la Marina (SIMA) y HD Hyundai Heavy Industries firmaron un memorándum de entendimiento para cooperar en el desarrollo de tecnología submarina.

Posteriormente, en abril de 2025, en el marco de la feria internacional de defensa SITDEF, ambas entidades suscribieron un nuevo memorándum de acuerdo que amplía los términos iniciales y contempla el diseño conjunto de un submarino de aproximadamente 1,500 toneladas, adaptado a las necesidades de la Marina de Guerra del Perú.

LEA TAMBIÉN: HD Hyundai Heavy y SIMA inician construcción de buques de guerra en Perú