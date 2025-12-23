Sin embargo, estudios que realizaron por un lado el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), y por el otro la Universidad del Pacífico, observan que existen aún diversos retos por superar para que en el Perú se pueda instaurar una zona concentradora de la carga de alcance internacional, como lo planea esa empresa.

En el caso de la CAF, esa entidad elaboró una Hoja de Ruta del Ámbito de Desarrollo Integral (ADI) de Chancay -que fue dado a conocer por ComexPerú- en el cual refiere que, la sola existencia de un puerto, incluso de alcance global, no garantiza la constitución de un hub ni un proceso de transformación productiva sostenido.

Más que infraestructura para ser un hub

El enfoque del ADI -explica el gremio empresarial- parte de que un hub no se construye únicamente con infraestructura portuaria, sino con planificación, gobernanza, conectividad y una estrategia que articule el territorio, la logística y la producción.

Observa que, si se consideran solo las cifras desde la entrada en operación del puerto de Chancay, por detrás del Callao (1.4 millones de TEU) y Paita (176,984 TEU), se puede dimensionar el peso que tendrá el eje Callao-Chancay, pero también evidencian que el impacto económico de su fase de maduración sería acotado si no se avanza hacia etapas posteriores .

Una siguiente etapa, anota, es la de creación de clústeres en el cual ese eje deje de ser solo canal de tránsito de la carga y empiece a concentrar actividades industriales, tecnológicas y de servicios logísticos de mayor valor agregado, para generar empleo y encadenamiento productivo.

Lo que falta resolver

Señala que esa transición exige condiciones que hoy no están plenamente resueltas, como una conectividad vial y ferroviaria eficiente entre Chancay y el Callao, acceso oportuno a energía y agua, planificación del uso del suelo, y un marco institucional que brinde predictibilidad a la inversión.

Es en una tercera etapa de esa hoja de ruta, en la que el estudio posiciona al eje Callao-Chancay como un hub del Pacífico sudamericano, integrado a zonas de influencia portuaria nacional (hinterlands) y corredores regionales, pero advierte que hay diversos desafíos para alcanzar esas fases.

Entre ellos observa una débil integración norte-sur entre Chancay y el Callao, la congestión urbana, la fragmentación institucional, la ausencia de infraestructura complementaria y la limitada preparación territorial del Norte Chico, todo lo cual considera que puede bloquear el tránsito hacia la formación de clústeres y la consolidación de un hub regional.

Es líder en carga de transbordo

Según el análisis de la Universidad del Pacífico, a medio año de iniciadas sus operaciones, el puerto de Chancay destaca en uno de los puntos que apunta a posicionarlo como un hub: el movimiento de carga de transbordo, es decir que viene o va desde o hacia otros destinos de la costa oeste de Sudamérica.

Explica que, entre enero y junio, Chancay era el tercer puerto en volumen de TEU movilizados en transbordo, y lideraba en proporción, con un 44% de su carga siendo transbordada, muy por encima del resto: con el Muelle Sur en un 21%, y el Muelle Norte en un 23%.

Movimiento de carga por el puerto de Chancay, según operación: Fuente: estudio de la U. del Pacífico

En este caso, el transbordo se realiza por vía marítima, desde feeders o naves de menor calado, que van o vienen desde puertos regionales peruanos y de países vecinos, y para lo cual existen ya tres servicios feeders, que van desde Chancay a terminales de Chile, Ecuador y Panamá.

“Esta dinámica confirma que el nuevo puerto no solo actúa como punto para recibir mercancías, sino que también sirve como centro logístico para dirigir o transbordar carga hacia otros países, especialmente hacia Asia y otras naciones de Sudamérica en la costa del Pacífico” anotó.

Más de 17 mil vehículos moviliza al mes

El estudio de la universidad también refiere que el puerto de Chancay genera un flujo diario de 597 camiones que movilizan contenedores o mercancía de importación y exportación, y que al mes representa un tráfico de 17,922 vehículos de carga pesada.

En tal sentido, el estudio advierte que la tendencia creciente de esos movimientos hará necesario diseñar sistemas de conectividad adecuados entre el puerto y los centros productores, para el embarque de exportaciones.

También se requerirá, añade, sistemas de conectividad hacia las ciudades y los polos industriales para la descarga de importaciones.

“Esta tarea será cada vez más urgente a medida que el puerto se aproxime a los hitos de movilizar 500,000 TEU y luego un millón en los próximos años”, avizora.

Transportistas: la conexión empeora

Actualmente los transportistas que llevan carga desde el norte, centro o el sur del país, a través de vías troncales como la Carretera Panamericana o la Av. Néstor Gambetta, enfrentan crecientes problemas en su ruta de conexión entre el Callao y Chancay.

Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de carga en Camiones (UNT-Perú) refirió a Gestión que la ruta por la Av. Gambetta se ha cortado, a raíz del derrumbe de un tramo de esa arteria en la zona de Ventanilla, por lo cual, al hacer uso de desvíos, si antes les tomaba 2.5 horas para llegar a Chancay, ahora les toma hasta seis horas.

A esto le sumó el reciente anuncio del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, de que el Consejo Metropolitano de Lima apunta a aprobar una ordenanza para restringir el paso de camiones y demás vehículos de carga pesada, de forma que transiten solo en horario nocturno.

De aplicarse esa ordenanza, señala Marchese, se va a agravar aún más la conexión del comercio exterior hacia los puertos, al demandar más tiempo, consumo de combustibles y pago a los conductores, lo cual va encarecer aún más el costo de los fletes de transporte.

Ya el mismo dirigente había advertido anteriormente que la Municipalidad del Callao estaba también aplicando restricciones al paso de camiones, de forma que ya no pueden circular por la Av. Morales Duárez, que era su conexión directa entre la Carretera Central y el puerto del Callao.

Transportistas temen se agudice el sobrecosto a la carga si la MML restringe el paso de camiones a sólo horario nocturno

Que no se afecte el tráfico de comercio exterior

Al respecto, el presidente de la Comisión de Asuntos Portuarios y Marítimos de la Cámara de Comercio de Lima, pidió que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) aplique cualquier regulación para mejorar el tránsito en la capital, pero sin afectar el tráfico de carga de exportación o de importación, de forma que no se retrase la operación portuaria.

Explicó que su propuesta consiste en que se imponga horarios, pero solo para los camiones o vehículos de carga que realizan repartos a hoteles, restaurantes, supermercados o bodegas pero que no se restrinja el paso a camiones con guías de remisión que conducen carga hacia o desde los puertos, pues éstos dejan o reciben carga las 24 horas del día.

Además, propuso que al transporte de mercancías que viene por la Carretera Central o viaja de norte a sur se les habilite una vía especial, exclusiva para camiones, dado que hasta ahora el Gobierno no concreta el esperado proyecto del Antepuerto en el Callao, y los buques, una vez que recalan en los terminales, no esperan.

Ego Aguirre consideró no obstante que, con el avance en la adjudicación del Parque Industrial de Ancón, y la aprobación de la Ley de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), se van a generar mayores condiciones de competencia tanto para el Callao como para Chancay.