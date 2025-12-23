Puerto de Chancay: lo que le falta para constituirse en un hub portuario regional. Foto: Presidencia.
Puerto de Chancay: lo que le falta para constituirse en un hub portuario regional. Foto: Presidencia.
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Elías García Olano
mailElías García Olano

A solo cinco meses de haber iniciado operaciones en junio último, y hasta octubre, el puerto de Chancay movilizó 149,721 TEU, ubicándose como el tercer puerto con mayor tráfico de mercancía en contenedores a nivel nacional, y líder en el despacho de carga de transbordo, en ruta a convertirse -como lo prevé su operador Cosco Shipping- en un hub regional junto al puerto del Callao.

TE PUEDE INTERESAR

15 regiones en la carrera por ser la “estrella” de la agroexportación: la lista completa
Agroexportación se acerca a los US$ 10,000 millones: los productos “estrella”
Más allá de la uva y el arándano: los 5 productos que ya superan la agroexportación de 2024

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.