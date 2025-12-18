Las exportaciones totales del Perú, que vienen creciendo en forma sostenida tras el freno que sufrió durante la pandemia del Covid, podrían alcanzar entre los US$85,000 y los US$87,000 millones al cierre del presente año, según diversas estimaciones del Gobierno central.

En una ceremonia por la celebración del contenedor número 2 millones movilizado esta mañana por el Muelle Sur del puerto del Callao, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, proyectó que el 2025 el Perú podría haber movilizado mercancías de exportación por US$85 mil millones.

En el mismo evento, la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, más optimista, calculó que nuestros envíos al exterior podrían alcanzar un valor récord de más de US$87,000 millones.

Se crecería 13.8% en escenario más moderado

En tono de réplica, tras escuchar esa cifra, la titular del Mincetur comentó en su exposición “acá ministra (Miralles), nosotros andamos un poquito más moderados”. Aún así, proyectó que para el 2026 se podría incluso superar el valor estimado por su sector para este año (US$85,000 millones).

Aun en el caso más moderado, de alcanzarse los US$85,000 millones como cree el Mincetur, igual significaría un crecimiento del 13.84% si se lo compara con los US$74,664 millones en carga de exportación alcanzados el 2024, así como el rompimiento de un nuevo récord.

De otro lado, la ministra Miralles señaló que, desde su sector y en colaboración con ProInversión, están impulsando una cartera de nuevos proyectos para la modernización de terminales portuarios en Ancash, Loreto y Ucayali, con inversiones cercanas a los US$1,000 millones.

Confirmó que para el 2026, prevén la adjudicación del Terminal Portuario Internacional de Chimbote, así como los nuevos terminales portuarios de Loreto, en Saramiriza e Iquitos, y para el 2027 se proyecta la adjudicación del nuevo Terminal Portuario de Ucayali.

Asimismo, refirió que su sector está cerrando ya su nueva versión del reglamento de la ley de Asociaciones Público-Privadas (APP), que busca no sólo que las nuevas inversiones a nivel de proyectos sean estructuradas de una manera más rápida, sino también que sean evaluadas las actuales inversiones para ser mejoradas a través de adendas, y a su vez que se permita adelantar inversiones.

¿Cuándo sale el reglamento de las ZEEP?

Igualmente, mencionó que vienen trabajando de manera prioritaria en el reglamento de la Ley de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), con el objetivo de contar con un instrumento sólido, transparente y predecible, alineado con las necesidades de los inversionistas y con el interés nacional.

Sobre el tema, la titular del Mincetur comentó que en los próximos días el Gobierno va a prepublicar el reglamento de las ZEEP para recoger comentarios, sugerencias y tener esta reglamentación aprobada en el primer trimestre del próximo año.

Esa norma, avizoró la ministra Mera, nos va a permitir dinamizar aún más nuestro comercio, no solamente por el lado portuario, sino que se quiere diversificar nuestra oferta exportable, atrayendo inversionistas que puedan establecer empresas en temas tecnológicos, en procesos y productos con mayor valor agregado.

Dio a entender que la idea es que esos inversionistas puedan utilizar estos puertos de primer nivel, sacar la ventaja que se ha conseguido en nuestros acuerdos comerciales para que puedan exportar desde el Perú con las preferencias que el Gobierno ha negociado en dichos tratados.

Muelle Sur al 80% de capacidad disponible

En el mismo evento, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, destacó que es la primera vez que un solo terminal portuario rompe la barrera de los 2 millones de contenedores de 20 pies (TEUs) movilizados, como ha sucedido ahora con el Muelle Sur, lo cual, anotó, consolida al puerto del Callao como el principal nodo del comercio exterior.

Según la ministra Mera, el Muelle Sur ha alcanzado niveles de rendimiento significativamente superiores a lo esperado en un corto plazo, toda vez que estos 2 millones de TEUs movilizados este año representan alrededor del 80% de la capacidad disponible del terminal.

Por su parte, DPW Callao, operador del Muelle Sur, señaló que el volumen de contenedores atendidos representa un crecimiento del 22% respecto al volumen alcanzado el 2023, antes que se inaugurara su Muelle Bicentenario.

Refirió que, según un cálculo estimado de Apoyo Consultoría, solo en 2025, el Terminal Muelle Sur aportó más de US$ 360 millones al Producto Bruto Interno (PBI) nacional.