Durante su participación en el evento ‘Conexiones empresariales con ADEX Consulting’ en el que se dieron a conocer las proyecciones del sector para este año y el 2026, el jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del CIEN-ADEX, Gabriel Arrieta Padilla, mencionó que este resultado representa un récord histórico, siendo la cifra más alta alcanzada (enero-octubre).

A pesar de ello, aclaró que hay retrocesos en 5 subsectores: joyería (-37.9%), maderas (-20.8%), minería no metálica (-4.7%), hidrocarburos (-3.6%) y varios (-2.4%), por lo que aún se necesitan medidas promotoras a fin de seguir impulsando esta actividad intensiva en mano de obra.

¿Cómo van las exportaciones primarias en el 2025?

Según el ‘Reporte de Exportaciones - Octubre 2025’ del CIEN-ADEX, los envíos tradicionales en estos 10 meses alcanzaron los US$ 53 mil 050 millones, mostrando una variación positiva de 21.2% y representando el 73.8% del total.

La minería fue la actividad líder con US$ 46 mil 304 millones (aumento de 23.9%) gracias a las mayores ventas de cobre y oro en bruto. Le siguieron la pesca tradicional con una variación de 2.7% y el agro primario con 40.9%. Los hidrocarburos cerraron en rojo.

En cuanto a sus mercados, China (US$ 24 mil 828 millones) ocupó la ubicación N° 1 al agrupar el 46.8% del total. Completaron el top 10 India, Canadá, EE.UU., Japón, Emiratos Árabes Unidos, Suiza, Corea Del Sur, España y Australia.

Así van las exportaciones peruanas con “valor agregado”

Por su parte, la oferta no tradicional sumó US$ 18 mil 833 millones, reflejando una evolución de 16.7% con relación al mismo lapso del 2024 (US$ 16 mil 143 millones) y agrupando el 26.2% restante.

De sus 11 sectores, 7 cerraron en azul: agroindustria (17.7%), químico (9.7%), pesca y acuicultura (64.9%), siderometalurgia (18%), confecciones (4.5%), metalmecánica (7.1%) y textil (12.6%). La minería no metálica, maderas, joyería y varios terminaron a la baja.

La partida que resaltó por monto US$ FOB fue la de arándanos (US$ 1,805 millones) con un incremento de 13.9%. Otras fueron las paltas, pota congelada, uvas frescas, cacao, alambre de cobre refinado, fosfatos de calcio naturales, espárragos, chapas y tiras de cobre, cinc sin alear, entre otros.

Respecto a los destinos, EE.UU. fue el líder (28% del total), seguido por Países Bajos (9.7%), Chile (5.9%), China (5.9%) y España (5.7%). Otros fueron Ecuador, Colombia, México, Brasil y Reino Unido.

ADEX agregó que entre enero y octubre del 2025, el 75% del valor exportador se despachó vía marítima, el 22.9% por la vía aérea y el 3.1% por carretera. Precisó también que son 8,539 las empresas exportadoras que enviaron 4,052 productos a 168 países en total.