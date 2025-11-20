Exportaciones tradicionales peruanas crecieron 26.8% en septiembre del 2025. (Foto: Andina)
Exportaciones tradicionales peruanas crecieron 26.8% en septiembre del 2025. (Foto: Andina)
, debido principalmente al crecimiento de las exportaciones mineras, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Según la entidad, , así como por el aumento del volumen exportado de cobre, especialmente en concentrados, en 10.3%.

Asimismo, se registró un crecimiento del 54.2% en los envíos de productos pesqueros, explicado por un aumento en las ventas de harina de pescado.

Por otra parte, las exportaciones agrícolas tradicionales subieron un 55.3% interanual, las cuales fueron favorecidas principalmente por los mayores precios internacionales del café.

Finalmente, de lo que va del año,, alcanzando 47 mil 877 millones de dólares, impulsado principalmente por el aumento de los precios que crecieron un 18.6%.

Las exportaciones agrícolas tradicionales subieron un 55.3% interanual, las cuales fueron favorecidas principalmente por los mayores precios internacionales del café.(Imagen: EFE)
Las exportaciones agrícolas tradicionales subieron un 55.3% interanual, las cuales fueron favorecidas principalmente por los mayores precios internacionales del café.(Imagen: EFE)

