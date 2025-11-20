Las exportaciones de productos tradicionales de Perú incrementaron en un 26.8% interanual alcanzando 6304 millones de dólares en el mes de septiembre del 2025, debido principalmente al crecimiento de las exportaciones mineras, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Según la entidad, el incremento en las exportaciones mineras fue impulsado por los mayores precios del oro y el cobre, los cuales subieron 42.6% y 17.2% respectivamente, así como por el aumento del volumen exportado de cobre, especialmente en concentrados, en 10.3%.

Asimismo, se registró un crecimiento del 54.2% en los envíos de productos pesqueros, explicado por un aumento en las ventas de harina de pescado.

Por otra parte, las exportaciones agrícolas tradicionales subieron un 55.3% interanual, las cuales fueron favorecidas principalmente por los mayores precios internacionales del café.

Finalmente, de lo que va del año, el valor de las exportaciones tradicionales creció 17.5% comparado con el mismo periodo del 2024, alcanzando 47 mil 877 millones de dólares, impulsado principalmente por el aumento de los precios que crecieron un 18.6%.