Exportaciones crecen 20 % en los primeros diez meses del año. (Fuente: Andina)
en comparación al mismo periodo del año pasado, reportó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

En el sector agrario, que sumó envíos por 11 mil 615 millones de dólares, resaltaron productos como el arándano, el cacao y derivados, la uva, el mango, palta, colorantes naturales, aceituna, quinua, granada, entre otros.

En la pesca, que llegó a 4 mil 116 millones de dólares, destaca el aumento de las exportaciones de pota, así como también productos como las ovas de pez volador y harina de pescado. Asimismo, aumentaron las exportaciones de langostino.

En el sector minero, la exportación de oro llegó a 15 mil 789 millones de dólares, superando las cifras del año pasado. También crecieron las ventas de concentrados de plata, plomo, zinc y cobre.

Por otro lado, ; el sector metalúrgico 1504 millones de dólares; y el sector metal mecánico 654 millones de dólares.

“Sectores como el agro, la pesca, la minería, la manufactura y los textiles han incrementado sus envíos al exterior, demostrando que los productos peruanos continúan posicionándose en los mercados internacionales” informó la titular del Mincetur, Teresa Mera Gómez.

En cuanto a los mercados de destino,

China, que se mantiene como el primer destino, alcanzó envíos por 25 mil 941 millones de dólares, debido a productos como cobre, oro, concentrado de plata y pota.

En tanto, la Unión Europea, segundo destino de los productos peruanos, sumó envíos por 8412 millones de dólares, incrementándose un 25%, debido a la exportación de cobre, arándanos, cacao en grano y pota.

Por otra parte,

Los productos peruanos ingresaron a 170 países, destacando como principales a China y la Unión Europea. (Imagen: Andina)
