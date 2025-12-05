A fin de fortalecer la competitividad del comercio exterior es clave contar con mecanismos modernos y especializados que resuelvan las controversias entre los dueños de carga y las empresas prestadoras de servicios portuarios. Por ello, el arbitraje debería ser la vía principal para solucionarlas, señaló el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), César Tello Ramírez.

Si bien la Ley del Sistema Portuario Nacional promueve el uso del arbitraje, no es el mecanismo principal. La propuesta es incorporarlo expresamente como vía preferente en la solución de los desacuerdos, sostuvo.

“El país no puede permitirse procesos judiciales que se prolongan por años, encareciendo las operaciones y restando competitividad al sector. Necesitamos soluciones rápidas, técnicas y eficientes”, puntualizó Tello.

El Perú –continuó– logró avances importantes como la ratificación de las Reglas de Hamburgo y la creación del Centro de Conciliación y del Centro de Arbitraje de la APN, instancias especializadas que posicionan al país como referentes en la región, ofreciendo mecanismos voluntarios, económicos y ágiles.

Añadió que la articulación entre el Estado, gremios privados y operadores es esencial para construir un sistema portuario sólido, por lo que expresó el compromiso de ADEX por trabajar junto a la APN, el MTC, Mincetur, Indecopi, Ositran, Conudfi y las organizaciones representativas de la carga a fin de estar alineados a los estándares internacionales.

Procesos de hasta 15 años

A su turno, el presidente de Conudfi y primer vicepresidente de ADEX, Rafael del Campo Quintana, indicó que las controversias generadas entre los dueños de la carga y los principales operadores de la cadena logística terminan afectando a todos.

“No podemos estar siempre debatiendo sin reglas claras o con una de las partes en ventaja frente a la otra. Lo mejor es resolver las desavenencias mediante un arbitraje y evitar acudir al Poder Judicial, donde muchas veces no se domina la normatividad del sector y los procesos pueden durar 5, 10 o hasta 15 años”, apuntó.

Presidente de Conudfi, Rafael del Campo Quintana, indicó que las controversias generadas entre los dueños de la carga y los principales operadores de la cadena logística terminan afectando a todos. (Foto: GEC)

Finalmente, el director técnico de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Emilio Palacios Martínez, sostuvo que hacia el 2030 se debería tener un sistema logístico y portuario más interconectado. “Una manera de fomentar la conectividad sería la inversión en un sistema férreo (trenes) hacia los puertos. Es un buen momento para hacerlo”, concluyó.

El dato

El Consejo Nacional de Usuarios del Sistema de Distribución Física Internacional (Conudfi) es una entidad intergremial del sector privado que representa a los principales usuarios del comercio exterior, entre ellos exportadores, importadores y operadores logísticos.