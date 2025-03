Las empresas operadoras de los terminales portuarios del Callao, DP World Callao, APM Terminals Callao y Transportadora Callao (TCSA), dieron a conocer sus Planes de Negocios para 2025, informó Ositrán.

En esta planificación anunciaron inversiones destinadas a modernizar la infraestructura, optimizar la eficiencia operativa, incorporar nuevas tecnologías e implementar mejoras ambientales.

DP World Callao

DP World Callao proyecta una inversión superior a los US$ 5.6 millones en diversas iniciativas. Entre ellas, destaca el proyecto “Shore Power”, con una inversión de US$ 2.5 millones, que permitirá a los buques conectarse a la red eléctrica terrestre y disminuir las emisiones de CO2 en aproximadamente 8,680 toneladas anuales.

Además, destinará US$ 500,000 a la modernización de las instalaciones para el personal y US$ 600,000 a la ampliación de la estación de carga para vehículos eléctricos.

Asimismo, se contempla la construcción de un almacén de ingeniería de 150 m² con una inversión de US$ 376,000 para repuestos críticos. La empresa también invertirá US$ 450,000 en la adecuación de infraestructura para dos nuevas grúas STS (QC) y US$ 986,530 en la instalación de un sistema Busbar, que suministrará energía a las grúas RTG eléctricas del bloque 4F, asegurando una operación ininterrumpida.

APM Terminals Callao

APM Terminals Callao ha previsto una inversión de S/ 38′018,202 (sin incluir IGV) para proyectos de infraestructura clave. Entre ellos, se encuentra la construcción de un nuevo acceso para carga general, un patio de almacenamiento para carga contenerizada dentro del terminal, la remodelación del Gate 2 y la reubicación del rack de tuberías para graneles líquidos.

Transportadora Callao (TCSA)

Como operador del terminal especializado en embarque de concentrados de minerales, TCSA ha priorizado el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de su infraestructura para mantener la disponibilidad de su equipamiento por encima del 99%.

Desde el inicio de la concesión, ha ejecutado inversiones por US$ 157.9 millones, de los cuales US$ 156.3 millones se destinaron hasta 2023 y US$ 1.7 millones durante 2024. Para 2025, la empresa proyecta atender 144 naves y movilizar 2.8 millones de toneladas de carga.

Principales hitos de 2024

En 2024, DP World Callao movilizó 1′963,453 TEU y ha realizado inversiones por más de US$ 820 millones desde el inicio de la concesión, incluyendo la implementación de energía 100% limpia y la adquisición de una flota de vehículos eléctricos.

Por su parte, APM Terminals Callao incrementó en un 9.5% el volumen de carga general atendido. En tanto, TCSA mantuvo sus operaciones sin reclamos y mejoró la confiabilidad de su sistema de embarque, consolidando su eficiencia operativa.

Con estas inversiones y mejoras, los operadores portuarios del Callao buscan fortalecer la competitividad del puerto, impulsar el desarrollo sostenible y garantizar operaciones más eficientes y tecnológicamente avanzadas.