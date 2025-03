La venta, parte de un acuerdo con un consorcio liderado por BlackRock Inc. que permitirá al conglomerado de Li embolsarse US$ 19,000 millones, se consideró inicialmente una victoria audaz que otorga al multimillonario una prima por el negocio en un momento en que la guerra comercial perjudica al transporte marítimo.

Simultáneamente, otorga una victoria al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha amenazado repetidamente con apoderarse del canal de Panamá y ha afirmado falsamente que, en última instancia, China opera la vía fluvial.

Pero la venta supuestamente irritó al presidente chino, Xi Jinping, y las autoridades comenzaron a examinar el acuerdo. Si bien no está claro qué medidas pueden tomar los funcionarios, dado que los puertos que se venden están todos fuera de China y Hong Kong, esto indica un inmenso descontento de que CK Hutchison Holdings Ltd. —la empresa insignia de Li— haya cedido ante la presión estadounidense.

LEA TAMBIÉN: Así se selló la vertiginosa venta de puertos del canal de Panamá a consorcio liderado por BlackRock

Esto es lo que necesita saber sobre Li Ka-shing y el acuerdo de los puertos de Panamá.

¿Qué puertos poseía Li y por qué los vendió?

Una unidad de CK Hutchison controla dos de los cinco puertos adyacentes al canal de Panamá, una importante vía fluvial que maneja aproximadamente el 3% del comercio marítimo mundial. Panamá otorgó inicialmente la concesión a la empresa en 1998 y la renovó por 25 años en 2021.

No había habido ningún problema hasta que Trump se centró en la vía fluvial en los últimos meses. Si bien el presidente parece haber expresado su propia queja por la pérdida del control del canal por parte de Estados Unidos, así como por los altos costos del transporte marítimo, esto también ha alimentado la rivalidad entre Estados Unidos y China dada la creciente influencia de este último en Latinoamérica.

Ante una presión cada vez más intensa de la administración Trump, CK Hutchison anunció un acuerdo de gran envergadura que vendería 43 puertos en 23 países y mantendría instalaciones en China continental y Hong Kong. En US$ 19,000 millones, los ingresos equivalen casi a la valoración de mercado de CK Hutchison antes del anuncio del acuerdo.

¿Quién se beneficiaría del acuerdo?

El mayor beneficiario, si el acuerdo recibe luz verde de las autoridades pertinentes, es Li, de 96 años, y su familia.

Li, que ya es el segundo hombre más rico de Hong Kong, aumentó su fortuna en US$ 1,300 millones poco después del anuncio a principios de marzo, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Actualmente, su patrimonio asciende a US$ 30,500 millones, y sus participaciones en CK Hutchison y en su filial inmobiliaria CK Asset Holdings Ltd. representan el 40% de su riqueza.

Es probable que millones de dólares en honorarios fluyan a empresas como Goldman Sachs Group Inc., el único banco de inversión que trabajó con CK Hutchison, y a la gran cantidad de firmas que brindaron asesoramiento legal al consorcio BlackRock.

Trump, quien declaró su intención de recuperar el canal de Panamá en su discurso inaugural, también representa una victoria política, mientras presume sobre el comercio internacional, las guerras en Ucrania y Gaza, y la OTAN, entre otros.

¿Cómo está involucrada China y cuál ha sido su reacción?

La decisión de CK Hutchison de seguir adelante con el acuerdo sin buscar previamente la aprobación de Pekín irritó al presidente Xi, quien cree que Li estaba actuando en contra de los intereses chinos, según reportó el Wall Street Journal, citando a personas no identificadas. Las autoridades tenían planeado usar el tema del puerto de Panamá como moneda de cambio en las negociaciones con la administración Trump, según el informe.

La principal oficina de China en Hong Kong también ha manifestado su descontento con el acuerdo, compartiendo comentarios del medio de comunicación pro-Pekín Ta Kung Pao, que advirtió a las empresas que tuvieran cuidado y supieran de “qué lado pararse” e instó a los grandes empresarios a ser “patriotas apasionados y orgullosos”.

John Lee, líder de Hong Kong.

Varias agencias chinas, incluida la Administración Estatal de Regulación del Mercado, están examinando ahora el acuerdo para detectar posibles violaciones de seguridad o antimonopolio, reportó Bloomberg News.

Mientras tanto, el líder de Hong Kong, John Lee, dijo que las extensas discusiones en la sociedad sobre el acuerdo reflejan preocupaciones que merecen “seria atención”. Se comprometió a gestionar el acuerdo “de conformidad con la ley y las regulaciones”.

¿Qué sigue? ¿Se puede revocar la decisión?

El siguiente gran paso para el acuerdo será que CK Hutchison firme un acuerdo definitivo con el consorcio liderado por BlackRock, lo que está previsto para el 2 de abril.

Es probablemente poco lo que las autoridades chinas pueden hacer para frustrar el acuerdo, y Pekín tiene pocas opciones de contraataque en otras partes del extenso imperio empresarial de Li, que también incluye comercio minorista, telecomunicaciones e infraestructura.

LEA TAMBIÉN: CK Hutchison de Hong Kong vende puertos en Panamá tras presión de Trump

El multimillonario lleva décadas reduciendo la exposición de su grupo a la Gran China y solo el 12% de los ingresos de CK Hutchison proviene de operaciones en China continental y Hong Kong.

Aun así, el escrutinio regulatorio ya ha hecho caer las acciones de CK Hutchison a medida que los inversionistas se muestran cautelosos sobre hasta dónde se extiende el alcance de Pekín y las relaciones entre Estados Unidos y China se vuelven cada vez más tensas.

¿Quién es Li Ka-shing y cómo hizo su fortuna?

Nacido en China continental en 1928, Li y su familia huyeron a Hong Kong durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la muerte de su padre, Li, siendo adolescente, abandonó la escuela prematuramente y posteriormente se estableció como fabricante de flores de plástico y luego como inversionista inmobiliario. En un momento dado, aproximadamente una de cada siete residencias privadas de la ciudad había sido construida por el desarrollador Cheung Kong, de Li.

Su paso de la pobreza a multimillonario reflejó el rápido crecimiento económico del centro financiero, y su perspicacia empresarial le valió el cariñoso apodo de “Superman”. Su capacidad para sortear la brecha entre China y Occidente también se convirtió en un símbolo del papel de Hong Kong como puerta de entrada del mundo a China continental.

Li Ka-shing

Pero después de disfrutar de relaciones cordiales con los líderes chinos anteriores, los vínculos de Li con el continente parecen haberse debilitado desde que Xi asumió el máximo cargo en 2013. También se ganó un nuevo apodo: “rey cucaracha”, ya que los críticos denunciaron su apoyo oculto al movimiento prodemocracia de Hong Kong.

El acuerdo con Panamá no es la primera vez que los negocios de Li provocan molestia de Pekín. En 2015, recibió críticas de los medios estatales chinos cuando registró CK Hutchison y CK Asset en las Islas Caimán tras una reestructuración del grupo que coincidió con la venta de algunas propiedades en China continental.

La mayor parte de la riqueza de Li consiste en participaciones en empresas que cotizan en bolsa, incluidas CK Asset, CK Hutchison, el productor canadiense de petróleo y gas Cenovus Energy y Zoom Video Communications.