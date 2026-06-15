Paula Almansa explica por qué para los jerarcas puede ser hoy más difícil dejar el mando de una empresa familiar a las nuevas generaciones.
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Omar Manrique
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Guillermo Westreicher Herrera
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Dentro de las empresas familiares, como suele suceder en cada hogar, coexisten personas con opiniones diversas. Así, lo importante no es que exista uniformidad, sino que se introduzcan mecanismos para resolver conflictos ¿qué enfrentamientos son los más comunes?

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