“Hay que aprender a ponerse tres sombreros: familia, gestión y propiedad. Y durante las conversaciones difíciles, hay que decir desde cuál sombrero estás hablando”, dice Martín Quirós, experto en empresas familiares.
“Hay que aprender a ponerse tres sombreros: familia, gestión y propiedad. Y durante las conversaciones difíciles, hay que decir desde cuál sombrero estás hablando”, dice Martín Quirós, experto en empresas familiares.
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Ani Lu Torres
mailAni Lu Torres

“A veces se puede perder una gran empresa solo porque dos hermanos no se pusieron de acuerdo”, advierte Martín Quirós, consultor de empresas familiares en Zendera (Argentina). En un país como Perú, donde cerca del 70% de compañías son familiares, otros seis expertos comparten las claves para evitar que el negocio se convierta en una fuente de frustración, y más bien, sea una plataforma de oportunidad donde más miembros quieran participar.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.