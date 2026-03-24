La decisión de dar un paso al costado en el negocio familiar —poco habitual en este tipo de estructuras familiares— respondió a una búsqueda más personal, dice. “No quería seguir en la misma carrera. Quería entender cuál es mi propósito y qué puedo hacer por mi tierra”. En esta entrevista habla sobre el emprendimiento en Perú, su nueva “aventura” de negocios, la marca de snacks Tiyapuy, las elecciones en Perú y su querido Ayacucho.

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Hace ocho años que decidió separarse de AJE Group para perseguir su propósito, eso es lo que ha dicho en varias entrevistas, ¿cómo ha rentabilizado ese propósito?

Es que yo hablo de un retorno a la inversión emocional y eso no tiene precio.

¿No lo monetiza?

Gracias a Dios he tenido éxito en el mundo empresarial. Ahora no necesito rentabilizar mi tiempo, ya tuve logros importantes por lo que no busco rentabilizar, sino que busco un retorno emocional. No hay cosa más linda como estar en Ayacucho, no tengo forma de pagar lo que Ayacucho me ha dado, y ahora me toca aportar con un granito.

Una foto del archivo personal de Carlos Añaños, en Chiquintirca, Ayacucho.

(Nota: Añaños recuerda una anécdota que sucedió cuando recorría Ayacucho para conocer las dos montañas que marcan claramente la transición de la sierra a la selva: “Cuando llegamos a Chiquintirca estábamos con hambre, pero no había un lugar para comer. Una persona nos dijo que fuéramos a un velorio porque ahí repartirían comida. Y era verdad, fuimos y las personas nos dieron de comer. Ese es el Ayacucho que a mi me emociona, que comparte, y estoy buscando la forma de cómo pagar todo lo que me ha dado”.)

¿Pero de qué vive Carlos Añaños hoy?

Soy dignamente jubilado, y tengo mis inversiones en diferentes empresas y en varios lugares del mundo, y vivo de ello, no necesito trabajar, ya logré mis objetivos económicos desde niño: hoy no necesito buscar trabajo.

¿No tiene ninguna injerencia en las decisiones del Grupo AJE?

Ya no participo ni en la Junta, ni en los directorios, ni de forma cercana. Yo me manejo de forma independiente.

¿Y en qué ha invertido su dinero?

Te cuento, mis inversiones están en diversos rubros: energía, infraestructura... tengo muchas inversiones en diversos países.

¿Tiene un pequeño holding?

Aquí, en Perú, participo como director en varias compañías.

¿Está involucrado en algún desarrollo de inversión relevante actualmente?

Prefiero no adelantar detalles porque estamos en proceso de evaluación. Cuando se concrete, lo comunicaremos.

¿Solo en energía?

No. Hemos empezado a adquirir algunos hoteles en Perú, pero no estamos construyendo una marca hotelera. Nuestra estrategia es invertir en infraestructura y luego entregarla a gestores especializados. No soy gestor hotelero ni busco competir con cadenas como Casa Andina o Costa del Sol u otras franquicias que hay en el país. Ese no es mi enfoque.

Ya operamos bajo este modelo en España y Portugal, y ahora lo estamos replicando en Perú.

¿Y en agricultura?

Por ahora no estoy evaluando inversiones en ese sector, pese a que existe potencial. Mi tiempo está bastante comprometido y, con lo que tengo hoy, estoy contento.

¿Y en otro tipo de infraestructura?

Sí, tengo inversiones en data centers, pero fuera del Perú, principalmente en Estados Unidos. Tengo un equipo que gestiona la diversificación del portafolio, tanto a nivel geográfico como en monedas, como lo haría cualquier compañía.

¿Ha invertido en cripto o inteligencia artificial?

No, en cripto no, y espero no invertir porque no conozco y me trato de ahorrar el dolor de cabeza.

Sí tengo algunas inversiones vinculadas a la tokenización. Hoy las empresas se estructuran en acciones, pero hacia adelante, en cinco años, podría migrarse a un modelo basado en tokens. En lugar de medir la propiedad por número de acciones, se hará a través de tokens, eso cambiará la forma de invertir.

El Perú, país de emprendedores

Entrevista a Carlos Añaños, fundador de Tiyapuy y empresario, en oficinas de diario Gestión. Foto: Lenin Tadeo.

¿Cómo se define Carlos Añaños hoy? ¿speaker motivacional o empresario?

Me defino como una persona que intenta hacer algo por el lugar que lo vio nacer. Entré a este espacio de ofrecer mentorías gratuitamente porque según datos oficiales, de las 2,34 millones de empresas que hay en el país, casi el 96% es mype, el 0,1% mediana y el resto, grandes empresas. Además, tienes un 70% de informalidad, mientras que en Chile esa tasa solo llega al 25% y en Uruguay es 22%.

El 70% de informales que hay en el país son personas que tienen sueños y esperanzas, que trabajan duro, tienen potencial pero están sin guía.

¿A cuántos emprendedores dará mentoría este año?

Hicimos una convocatoria en las redes sociales y tuvimos un alcance de 2 millones de views. Se inscribieron 1,000 emprendedores y escogimos a 150. La selección estuvo a cargo de 15 profesionales liderados por la UNDEC (Unión Nacional de Directivos Empresariales) y Jorge Arteta.

¿Cuál cree que es el error más frecuente entre los emprendedores peruanos?

Creo que tenemos un tema complicado: muchos emprendedores se sienten solos en el camino. Quieren avanzar, pero no siempre tienen a quién recurrir. Para mí era sencillo acceder a asesores o expertos, pero alguien con cinco o 50 empleados no necesariamente tiene esa red. Por eso, las mentorías buscan escucharlos y ofrecerles distintas perspectivas. No es consultoría, es dar una visión más integral del negocio. Muchos, por ejemplo, ya piensan en expandirse a mercados como Chile, Colombia o Argentina.

¿Tienen la capacidad financiera para hacerlo?

Ahí es donde aparecen las principales brechas. Muchos tienen oportunidades de mejora en el frente financiero, aunque ya saben qué deben corregir. En la práctica, lo que más necesitan es optimizar procesos, fortalecer la distribución y las ventas, y definir mejor su go to market: cómo llegar al cliente y cómo lograr que repita la compra. En eso nos estamos enfocando.

Yo empecé como vendedor y terminé liderando una compañía con presencia en 27 países y 40 fábricas. Tuve la oportunidad de abrir operaciones de AJE en mercados como Madagascar, India y Nigeria.

¿Invertirá en alguno de los emprendimientos en los que está dando mentoría?

No. Quiero aclarar que este es un proyecto 100% gratuito, no tiene ningún tipo de condición. Es un aporte como serrano orgulloso que soy, y lo hago desde la absoluta incondicionalidad. En este caso, me concentro en la ayuda.

¿Abrirá nuevas convocatorias?

Quiero cerrar las mentorías con estos primeros 150 emprendimientos y luego, hacer un master class para juntar a un grupo mas grande de emprendedores. Lo que he encontrado es talento, son empresarios que quieren salir adelante con ideas maravillosas.

Pero a veces ese talento se queda oculto, ¿no?

Si, es la búsqueda del equilibrio. Muchos de los emprendedores están encantados de salir, pero otros no quieren porque vivimos en un contexto de muchas extorsiones. Tenemos que respetar su decisión de tener un perfil más bajo.

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Tiyapuy, su mayor aventura de inversión

¿Cuál ha sido su mayor aventura de inversión?

Creo que Tiyapuy porque tiene un componente de valor, de propósito, porque no es una marca en sí, sino que ponemos en valor a los héroes altoandinos, que a través de la generación del empleo digno salgan de la anemia y desnutrición. Los agricultores cobraran 0,50 céntimos por el kilo de papa, nosotros tomamos la decisión intrépida de pagar seis veces más.

Aunque se peleara con el gerente financiero

Si, me tuve que pelear con mi CFO. La idea no era tener plata, sino, hacer una revolución agraria silenciosa y en una nueva categoría. Hoy ya hay 4,000 personas del altoandino que se benefician y que ven que sus hijos se quedan en el campo para seguir trabajando.

¿A cuántos mercados están llegando con la marca?

Ya estamos en 15 países. El último destino ha sido República Checa. El gran reto que tenemos es construir la demanda porque no exportamos papas nativas, exportamos chips que generan trabajo digno.

Acabamos de pasar por una crisis de gas natural y ahora el precio del petróleo se dispara: ¿qué estrategia aplicarán en este contexto?

Aún es muy reciente para tomar decisiones. Estamos haciendo un seguimiento diario de la situación, pero quiero expresar mi pena por la explosión del ducto de TGP, en Cusco, que dejó a la industria parada como 15 días y miles de personas se perjudicaron. No obstante, nos hemos dado cuenta que hay mucho más gas en Perú y que podemos geo posicionarnos, y no hablo del petróleo porque hemos perdido la capacidad de explorar y explotar. Ahí Petroperú no está haciendo su trabajo adecuadamente.

Entonces, ¿no aplicarán ninguna estrategia?

No hemos subido precios, ojalá que no lo hagamos porque creo que es importante mantener serenidad en momentos difíciles.

¿Tiene inversiones previstas para este año?

Estamos evaluando planes de inversión de cara a construir la expansión mundial, tenemos un plan de negocios hacia el 2030 y más adelante, incluso (Nota: evitó dar una cifra exacta de inversión). Paulatinamente tendremos que invertir en lo que sea necesario para lograr nuestros objetivos.

¿Se viene algún nuevo formato o innovación?

Hay muchos proyectos de innovación. Ahorita estamos preparando nuestro modelo de latas para Fiestas Patrias.

¿Qué mercado le ha sorprendido por su recepción a Tiyapuy?

Guatemala, es un mercado increíble. En México también empezamos a tener resultados importantes, también en Argentina y espero que en España sea igual. Ya tenemos órdenes de compra para El Corte Inglés.

¿Es una locura pensar en Tiyapuy como empresa listada en Bolsa?

Lo iremos viendo poco a poco, hoy no lo sé, pero veremos.

Sobre Elecciones 2026: “Tenemos un capítulo económico sólido”

“Diría que voten por personas con capacidad de gestión. Que no nos digan que la solución está en cambiar la Constitución. Algunos capítulos sí, pero el capítulo económico es sólido”, señaló Añaños.

“El gran problema del Perú es la falta de gestión”, dice el fundador del Grupo AJE y de Tiyapuy al ser consultado sobre si le preocupa alguna de las propuestas económicas presentadas por la treintena de candidatos a la presidencia en estas Elecciones 2026.

“Diría que voten por personas con capacidad de gestión. Que no nos digan que la solución está en cambiar la Constitución. Algunos capítulos sí, pero el capítulo económico es sólido”, añadió Añaños. Señaló que el Perú mantiene un nivel de deuda de 32% del PBI y que las exportaciones de commodities siguen creciendo a doble dígito, al igual que los productos tradicionales. “El problema es la corrupción”, subrayó.

El empresario recordó además que el país cuenta, desde hace 25 años, con una moneda sólida en la región. “No podemos perderlo todo por un encantador que nos quiera engañar. No es que estemos mal, sino que estamos gestionando mal todo”.

En esa línea, afirmó que aún existe espacio para la inversión privada en los próximos dos o tres años. “El Perú puede ser el pulmón alimentario del mundo. Hay oportunidades en energía sostenible y en turismo —la Torre Eiffel recibe más de 3 millones de visitantes, una cifra similar a la del Perú—. y Perú es un país milenario”, sostuvo. “El Perú está lleno de oportunidades de inversión, y muchos emprendedores ya lo han identificado”.