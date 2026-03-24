En esta entrevista, el empresario peruano Carlos Añaños habla sobre el emprendimiento en Perú, su nueva “aventura” de negocios, la marca de snacks Tiyapuy, las elecciones en Perú y su querido Ayacucho. (Foto: Lenin Tadeo/GEC )
En esta entrevista, el empresario peruano Carlos Añaños habla sobre el emprendimiento en Perú, su nueva “aventura” de negocios, la marca de snacks Tiyapuy, las elecciones en Perú y su querido Ayacucho. (Foto: Lenin Tadeo/GEC )
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Ani Lu Torres
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Carlos Añaños lleva ahora una vida distinta a la del ejecutivo que durante años lideró la expansión global de Grupo AJE. Desde que dejó la compañía un 8 de enero de 2017 -fecha que recuerda con claridad-, reparte su tiempo entre viajes constantes —con escalas frecuentes en Perú— y una base familiar en Madrid, donde viven su esposa y sus hijos. Su rutina hoy no responde a la operación de una sola empresa, tiene una agenda marcada por varias inversiones, mentorías y proyectos personales. “Viajo todos los meses al Perú. Hay ocasiones en las que vengo dos o tres veces en un mismo mes”, cuenta a G de Gestión.

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