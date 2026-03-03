¿Qué oportunidad de negocio identificaron en el mercado de educación superior que justificó la creación de la Universidad Dionisio Romero University (DRU)?

DRU no nació a partir de una oportunidad de negocio, sino de la necesidad de ampliar el acceso de más personas a un mejor futuro. Ese es el propósito que dio origen a la institución.

Las universidades y los centros educativos existen desde hace más de 900 años; sin embargo, muchos continúan operando como si el mundo no hubiera cambiado, como si las barreras geográficas y financieras no siguieran limitando el acceso. Esa realidad no solo es injusta, sino que ahora, gracias a la tecnología, tiene solución.

La educación es, probablemente, el vehículo de movilidad social más importante y la herramienta de progreso más poderosa. No obstante, en muchos casos también se convierte —sin proponérselo— en una frontera invisible: la posibilidad de acceder a una educación de calidad suele depender del lugar donde se vive o de la situación económica. DRU surge para eliminar esas barreras a través de la tecnología.

¿Cuál es el modelo de formación de la universidad? ¿Se trata de programas de pregrado o posgrado?

DRU cuenta con carreras técnicas de dos años, programas de pregrado de cuatro años y maestrías de dos años. Todos se imparten en modalidad 100% virtual en Estados Unidos.

¿Qué tipo de carreras ofrecerán en las tres etapas de formación?

Somos una institución orientada en desarrollar las habilidades del futuro. Nuestra propuesta académica se concentra en áreas como negocios, emprendimiento, liderazgo y tecnología. En el nivel de maestría ofreceremos Artificial Intelligence and Strategic Decision Making, Business Administration in Digital Business and Innovation y Business Digital Strategy and Organizational Transformation.

En pregrado estarán disponibles los programas de Business Administration in Digital Business and Innovation y Data Analytics and Business Strategy. En el nivel técnico, la carrera será Digital Marketing and Business Strategies.

¿Cuál es la inversión inicial comprometida?

La inversión se ha determinado por etapas. En la fase inicial el desembolso es importante orientado al desarrollo tecnológico. Desde su origen, la universidad apostó por implementar las mejores herramientas disponibles a nivel mundial.

Si bien DRU nació en Estados Unidos, no fue concebida para responder a un solo territorio, sino para el mundo . Por ello, se desarrollaron plataformas tecnológicas integrales que abarcan desde la gestión y administración académica hasta los procesos de matrícula. La institución fue diseñada como una universidad digital desde el primer día, pensada para un estudiante que hoy es, ante todo, un usuario digital.

El objetivo es ofrecer una experiencia alineada con las nuevas dinámicas globales, sin límites geográficos y con estándares internacionales de calidad.

¿Se puede precisar el monto de esta inversión inicial?

No es posible confirmar públicamente la cifra exacta, pero se trata de una inversión importante que respalda un proyecto de largo plazo.

Más allá de la inversión, ¿qué respalda la ejecución de este proyecto?

No se trata de una iniciativa improvisada. El equipo está conformado por más de 200 personas en distintas partes del mundo, con presencia en México, España, Perú y un equipo académico en Estados Unidos. Somos una universidad que ha nacido para convertirse en la universidad más grande de Latinoamérica.

Además, se convocó a profesores de destacadas instituciones estadounidenses como líderes académicos, así como a gerentes de reconocidas empresas latinoamericanas que participan como instructores y mentores.

La universidad no busca formar empleados, sino empresarios. Parte de la premisa de que en Latinoamérica existe un fuerte espíritu emprendedor; el desafío no es la falta de ideas, sino la capacidad de ejecutarlas con éxito. Por ello, el enfoque está puesto en aprender de quienes han demostrado saber hacerlo.

¿Cuáles son las metas para el primer año de operaciones?

El lanzamiento oficial en Perú está previsto para hoy (3 de marzo), y en abril se realizará el lanzamiento en Estados Unidos. Además, ya existen proyectos asegurados con aliados estratégicos en distintas regiones de Latinoamérica y del Perú.

Para 2026, la proyección es alcanzar al menos 35,000 alumnos matriculados y cursando programas académicos .

Luciano Velazco Revoredo, CEO de Dionisio Romero University, proyecta alcanzar 35,000 estudiantes en 2026 y llegar al primer millón en menos de cuatro años. Foto GEC / Antonio Melgarejo.

Los mercados a los que apunta DRU

Los 35,000 alumnos proyectados, ¿corresponden únicamente de Perú?

No. Si bien Perú representa un grupo importante —gracias a las alianzas establecidas con otras instituciones—, la proyección es regional e internacional. Actualmente existen acuerdos con instituciones educativas de reconocido prestigio en el Perú, así como con universidades líderes en distintos países de Latinoamérica.

¿En qué consisten estas alianzas?

Se trata de programas de doble titulación. Los estudiantes cursan sus estudios 100% con DRU, pero al mismo tiempo pueden obtener un segundo título otorgado en conjunto con otra institución de alto reconocimiento.

El objetivo es complementar la propuesta académica y ofrecer un valor agregado, permitiendo que el alumno se gradúe con dos credenciales en lugar de una.

¿Con cuántas instituciones mantienen convenios actualmente?

A la fecha, existen ocho convenios firmados con instituciones líderes en sus respectivos países .

¿Estas alianzas son solo en el Perú?

No. En el Perú hay acuerdos con dos de las instituciones más grandes del país —una universidad y un instituto de idiomas —, pero también existen alianzas con universidades destacadas en varios países de Latinoamérica.

Si la meta es alcanzar 35,000 alumnos, ¿qué mercados están priorizando para ese crecimiento?

México, Perú y Colombia son mercados clave. Asimismo, el público latino en Estados Unidos representa un segmento estratégico , especialmente la población migrante que reside en distintos estados y mantiene vínculos estrechos con sus países de origen.

Muchos de estos migrantes dejaron sus países por razones económicas o migratorias. La propuesta apunta a que, a través de DRU, puedan facilitar a sus familiares el acceso a educación de calidad, con estándares de una de las economías más importantes del mundo como es Estados Unidos.

En cuanto al proceso de matrícula, ¿cuándo inicia para estos estudiantes?

El ciclo comienza el 31 de marzo con el proceso de matrícula, y las clases inician en abril . Posteriormente, habrá nuevos inicios cada ocho semanas; el siguiente está programado para el 4 de mayo, dentro de un cronograma continuo de admisiones a lo largo del año.

DRU debuta con seis programas en los niveles técnico, pregrado y maestría, enfocados en negocios, tecnología y liderazgo. Foto: Andina

Si bien la propuesta es digital, ¿tienen previsto contar con un campus físico?

DRU cuenta con oficinas comerciales en Estados Unidos, en Miami . La licencia fue otorgada por el Departamento de Educación de Florida, entidad que regula a la institución, por lo que su base administrativa se encuentra allí.

Sin embargo, la universidad no fue concebida para pertenecer a un único territorio, sino para operar a escala global. Su propuesta de valor es esencialmente digital.

¿La virtualidad es entonces el eje central del modelo educativo?

Así es. La tecnología y la virtualidad son fortalezas que permiten ampliar el acceso a quienes no siempre han tenido la oportunidad de estudiar en una institución de calidad.

Además, aunque el modelo es 100% virtual, los estudiantes podrán participar en experiencias internacionales presenciales.

¿A futuro contemplan desarrollar un campus físico?

En este momento el enfoque está en consolidar el modelo digital, que es el corazón de la propuesta. No obstante, la posibilidad de un campus físico no se descarta en el largo plazo .

Usted menciona a la educación como herramienta de movilidad social. ¿Cómo aterrizan ese concepto en acciones concretas?

La educación es el vehículo más inclusivo para generar oportunidades. En el Perú, por ejemplo, hay alrededor de un millón y medio de estudiantes de educación superior. De ellos, el 75% —más de un millón— son primera generación, es decir, los primeros en su familia en acceder a estudios superiores.

De ese grupo, aproximadamente 900,000 estudian en universidades privadas. Y de esos, el 80% financia sus estudios con el esfuerzo conjunto de toda la familia: padres, madres y, en muchos casos, abuelos.

Frente a esa realidad, DRU plantea un modelo en el que, cuando un alumno se matricula, sus padres o hermanos pueden acceder a los programas de manera gratuita. El objetivo es que la educación beneficie no solo a una persona, sino a todo el núcleo familiar.

¿Este beneficio aplica solo para Perú?

No. Aplica para todos los estudiantes, independientemente del país. La intención es que el progreso no sea individual, sino familiar.

En cuanto al liderazgo institucional, ¿cuál será el rol de su rectora?

Carla Olivieri lidera el área académica . Está a cargo de la contratación de los docentes y de la construcción de la propuesta académica. Su responsabilidad es garantizar la calidad formativa y el desarrollo integral de los estudiantes.

La institución no solo se enfoca en negocios, emprendimiento y tecnología, sino también en habilidades blandas e idiomas. La premisa es clara: no se puede formar un buen profesional sin formar antes a una buena persona.

¿Ya cuentan con la plana docente definida?

Sí. Desde la obtención de la licencia se contrató al equipo académico. Actualmente la universidad cuenta con 85 profesores , distribuidos entre Estados Unidos y varios países de Latinoamérica.

¿Cómo se desarrollan las clases en un entorno virtual?

La experiencia no se limita a una sola plataforma. Se combinan contenidos asíncronos y sesiones síncronas, priorizando la interacción y la construcción de comunidad.

La propuesta busca evitar que el estudiante sea un receptor pasivo de información. Apostamos por generar espacios de conexión y pertenencia, entendiendo que la educación no es solo transmisión de conocimiento, sino también experiencia compartida.

Dionisio Romero Paoletti, presidente y fundador de Dionisio Romero University, impulsa su incursión en el sector educativo con una universidad digital nacida en Estados Unidos. Foto: Andina

El papel de Dionisio Romero Paoletti

¿Cuál es el papel de su fundador?

Dionisio Romero lidera la institución como presidente y fundador. Aporta no solo la visión estratégica, sino también un acompañamiento cercano en el desarrollo del proyecto. Su experiencia de casi cuatro décadas al frente al Grupo Romero ha sido clave para impulsar una universidad con un enfoque disruptivo, tecnológico e innovador.

Poner su nombre a la universidad implica una responsabilidad que trasciende lo personal: involucra su legado familiar y un estándar de excelencia que guía al equipo directivo .

¿Se trata de su único proyecto educativo?

No es posible hablar en su nombre respecto a otros planes, pero este es un proyecto de gran envergadura y alta exigencia. La meta es clara: convertir a la universidad en la más grande de la región. Es una iniciativa que no solo compromete al equipo, sino que lo entusiasma por el impacto que puede generar.

Mencionó ocho alianzas internacionales. ¿Cómo se distribuyen?

Dos están en el Perú. Las otras seis se reparten entre México y Estados Unidos: tres en México, con instituciones educativas, y tres en Estados Unidos, con empresas.

¿Por qué apostar por México como mercado estratégico?

Más allá de las diferencias geográficas, el perfil del estudiante latinoamericano es similar: personas que ven en la educación una oportunidad real de progreso. México surgió como un mercado natural de expansión a partir de las oportunidades identificadas desde las operaciones en Estados Unidos. No fue una decisión basada únicamente en cercanía geográfica, sino en el potencial de crecimiento del proyecto.

¿Qué perfil de estudiante buscan captar?

Inicialmente se pensó en jóvenes que, tras culminar el colegio o la universidad, sienten que el mercado no reconoce su potencial o no les brinda las oportunidades prometidas. Es una realidad frecuente: talento que no encuentra el espacio adecuado para desarrollarse.

En términos de costos, ¿cómo se posicionan frente a otros mercados como Perú, México o Estados Unidos?

Al estar regulada en Estados Unidos, la universidad debe registrar precios oficiales. El costo anual es de aproximadamente US$ 10,000. El programa de bachelor, de cuatro años —un año menos que muchas carreras en Perú—, tiene un valor total de US$ 40,000.

Sin embargo, la institución no busca que el precio sea una barrera. Por ello, tenemos un programa de becas robusto, financiado de manera 100% privada. El criterio no es la capacidad económica del postulante, sino su motivación y su aspiración de crecimiento. La meta es que ni la ubicación geográfica ni la situación financiera impidan el acceso.

¿Qué metas se han trazado a mediano plazo?

La proyección es ambiciosa: alcanzar el primer millón de estudiantes antes de cuatro años. Una vez logrado ese objetivo, la meta será cinco millones y, posteriormente, diez millones.

La aspiración es convertirse en la institución de educación superior más importante de la región, con una mirada puesta también en el liderazgo global.

¿Cómo enfrentan la competencia?

No percibimos a otras universidades como competencia directa. El propósito es común, como ampliar oportunidades a través de la educación. Si más personas acceden a un mejor futuro, el beneficio es colectivo.

¿Qué valor aporta haber nacido en Estados Unidos?

La regulación y la tradición educativa estadounidense brindan un marco de prestigio y estándares de calidad. La universidad nació en ese entorno, pero fue diseñada para el mundo. Los estudiantes se gradúan con un título otorgado en Estados Unidos por DRU.