Dionisio Romero University nace en Estados Unidos y cuenta con ocho convenios en Perú, México y EE.UU., bajo un modelo de doble titulación.
Karen Guardia Quispe
Karen Guardia Quispe

A mediados de febrero se hizo pública la incursión de Dionisio Romero Paoletti —quien lideró el Grupo Romero durante más de dos décadas— en el sector educativo, con la creación de su propia universidad en Estados Unidos: Dionisio Romero University (DRU). ¿Qué programas ofrecerá esta nueva propuesta académica? ¿Será esta la única apuesta del empresario en el ámbito educativo? Para responder a estas interrogantes, G de Gestión conversó en exclusiva con el CEO de DRU, Luciano Velazco Revoredo, quien adelantó detalles sobre la nueva casa de estudios, que inicia oficialmente sus actividades hoy.

