José Miguel Tirado está a cargo de Copeinca. Está en la compañía hace más de 14 años. Foto: Copeinca.
Ani Lu Torres
mailAni Lu Torres

“Pasamos diez años sobreviviendo financieramente. Ahora sí podemos ver a futuro”, afirma José Miguel Tirado, gerente general de Corporación Pesquera Inca S.A.C. (Copeinca), un año después de que el gigante canadiense Cooke adquiriera la pesquera por más de US$500 millones. La empresa ya trazó una hoja de ruta a dos años, mientras se prepara para un nuevo fenómeno El Niño. “Decir que no pasará nada sería una locura, pero predecir la temporada de pesca aún es muy temprano”, responde en esta entrevista con G de Gestión.

