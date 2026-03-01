Copeinca tiene una de las flotas pesqueras más grandes en Perú: posee 46 barcos. El último, construido en 2022, tienen capacidad para 550 toneladas.

El 2025 fue el primer año completo tras la integración Copeinca-Cooke. ¿Cómo cerraron el ejercicio?

En 2025, como industria, se pescó alrededor de 779,252 de toneladas menos que en 2024, básicamente por factores climáticos. Sin embargo, los precios compensaron parte del menor volumen.

¿Y en el caso de Copeinca?

En 2025 producimos 220,000 toneladas de harina de pescado, frente a 245,000 en 2024. En aceite fueron 30,000 toneladas, versus 40,000 el año previo. El EBITDA fue 20% menor respecto al 2024, que había sido un año extraordinario, pero seguimos en niveles sólidos.

¿Y en utilidades?

No compartimos esa cifra.

¿Estos resultandos son considerando sus ocho plantas?

Sí, incluyendo la planta de Supe que adquirimos en 2023 a Pacífico Centro, en el que invertimos US$ 9 millones entre la adquisición y las mejoras: pasó de procesar 60 toneladas por hora a 90 toneladas. Entre 2024 y 2025 logró una producción de 32,000 toneladas.

Además, tenemos 46 barcos, el último lo incorporamos en 2022, y tiene una capacidad de bodega de 550 toneladas. En la última temporada fue el que más capturó.

Copeinca adquirió su planta de Supe en 2023. Actualmente tiene capacidad para procesar 90 toneladas por hora.

Copeinca y su hoja de ruta

¿El proceso de integración con Cooke ya terminó?

Si, a nivel financiero y a nivel de cultura organizacional. Cooke es la empresa pesquera privada más grande del mundo con presencia en 16 países. Con el negocio de harina de pescado están en Estados Unidos y ahora en Perú. Ese know-how nos da acceso a información que antes no teníamos como proveedores.

¿Significa capital fresco para Copeinca?

Sí, bueno, compraron la empresa por más de US$ 500 millones. Nosotros estuvimos 10 años con complicaciones financieras por los anteriores accionistas. Estábamos sobreviviendo, pero ahora podemos ver a futuro.

¿Cómo describe esta fase: de consolidación o expansión?

De consolidación de activos, con capex en barcos y plantas. Hay que cambiar motores y equipos para ganar eficiencias. Ya invertimos US$7 millones para migrar nuestras dos plantas en Chimbote a gas natural.

¿Las decisiones clave se siguen tomando en Perú?

Las operativas, sí, porque Cooke no es 100% harinero. Ellos han reforzado finanzas, logística y calidad. Piensan como corporación global, pero la gestión es local. Las decisiones financieras, en cambio, se toman con Canadá.

¿Significa que ya han planteado una hoja de ruta?

Sí, la trabajamos en Perú. Ellos [Cooke] funcionan como un fondo de inversión pesquero: no solo invierten, sino que definen estrategias. La meta para los próximos dos años es consolidar nuestra operación en el país.

“Evaluamos la expansión regional”

José Miguel Tirado, CEO de Copeinca.

Después de la fase de consolidación, ¿qué sigue?

Estamos pensando crecer no solo a nivel nacional, sino también a ver operaciones en la región .

¿Qué mercados están evaluando?

En Latinoamérica. Serían operaciones afines a las nuestras. Somos harineros por ahora, pero si surgen oportunidades en atún u otras especies, las evaluaremos.

¿Acuicultura?

Podría ser, aunque es el fuerte de Cooke. En Perú, lo primero es infraestructura para fortalecer este recurso.

¿Para la eventual expansión, cómo se financiarán?

Saliendo al mercado a buscar deuda para los proyectos.

¿Cooke actualmente inyecta capital?

El capital sale del negocio: de lo que generamos, reinvertimos. No hay urgencia financiera por ahora.

Impacto del Fenómeno El Niño

¿Qué escenario prevén ante un posible nuevo Niño?

Decir que no pasará nada sería irresponsable. Uno tiene que prepararse para lo peor y esperar lo mejor. El sector vive con ciclos climáticos. Tenemos más de 30 años en esto y 14 años trabajando el mismo equipo gerencial. Los Niños no nos sorprenden, pero sí obligan a planificar.

¿Qué ajustes aplicarán?

Prepararse significa ajustar gastos, menos viajes a plantas, ajustes en mantenimiento, postergar proyectos si es necesario y cuidar caja. Hoy la industria tiene niveles de deuda saludables. Eso permite soportar un evento climático como El Niño sin poner en riesgo la operación.

¿En términos del volumen que esperaban para este año, harán un ajuste?

Las pesqueras armamos presupuestos en noviembre. Nosotros producimos entre 200.000 y 250.000 toneladas al año, según la cuota; eso esperábamos. Pero las condiciones climáticas cambiaron. El crucero del Imarpe salió hace una semana y reportará sus hallazgos. Predecir la temporada aún es muy temprano.

¿Qué dice su área científica?

Hasta abril, El Niño podría ser débil en teoría, pero luego puede empeorar. Hay que prepararse: decir que no pasará nada sería una locura.

Consumo humano directo

Podrían suspender algún proyecto, como el frigorífico?

Aún evaluamos el de frigorífico, porque la cuota para industriales en recursos de consumo humano directo —como jurel y caballa— es muy cambiante. Se pasó de tener una cuota de 200,000 a 100,000 toneladas como industria, y si entrase un nuevo ministro y reduce el volumen de captura, se complica la inversión.

¿Cuánto podría pesar en su facturación el negocio de Consumo Humano Directo?

Hace años, previmos que podría llegar al 10%. Pero ahora, con cuotas menores, hablamos de 5% o 4%. ¿Sigue rentable? Dependerá del accionista, la inversión y el tiempo de retorno.

¿Este año estará en stand by la inversión en el frigorífico?

No se ejecutará este año. Priorizamos capex en plantas y barcos: llegará el momento de dar de baja los viejos y construir nuevos barcos.

Diversificación del negocio

¿Es sostenible seguir dependiendo solo de harina y aceite?

El manejo del recurso anchoveta en Perú es envidiable a nivel mundial. La sostenibilidad está garantizada por el trabajo técnico de Imarpe. No se trata de pescar más, sino de agregar valor y buscar oportunidades complementarias.

Estamos analizando nuevas alternativas, incluso en consumo humano directo o en otros segmentos de la cadena. También evaluamos mercados: China sigue siendo clave (alrededor del 85%), pero Europa tiene problemas con su oferta mientras que su demanda se mantiene. Esa es una oportunidad de buscar mejores precios.

¿Y su área de investigación en qué se está enfocando? ¿Ampliarán el portafolio?

En usos comerciales de harina y aceite, donde Cooke nos ayuda. Su mercado paga más que el nuestro, y ahora tenemos acceso a esa información. Nuestros equipos están viajando a sus plantas para sacar conclusiones.

Creemos que con el aceite sí hay potencial: es un mundo nuevo por explorar. Se destina a alimento balanceado, acuicultura y cápsulas de omega 3. Este segmento de consumo humano da vueltas todos los días.

Datos

G de Gestión entrevistó a José Miguel Tirado, gerente general de Copeinca, el día de la juramentación del primer gabinete del presidente José María Balcázar, que ratificó a César Quispe como ministro de la Producción —cartera que suele fijar entre marzo y abril la cuota de anchoveta para la primera temporada en el norte-.

Tirado saludó la designación de Quispe por su continuidad para el sector, aunque reconoció que, si bien Produce ha avanzado en la cuota de anchoveta, “se le ha ido de las manos los controles en la captura de pota”: no se han censado los barcos destinados a este recurso, como sí ocurre con la anchoveta.

Copeinca destinaba hasta hace años el 95% de su producción al mercado chino. Hoy, el 85% va a China y el 15% a Europa.

La industria esperaría que la cuota de anchoveta de este año se mantenga por encima de los 4.5 millones de toneladas. En 2025, la cuota fue de 4.6 millones en total, sin embargo, por factores climáticos, solo se capturó 4.1 millones aproximadamente.