Según el último reporte de exportaciones de la Asociación de Exportadores (Adex), el valor de los envíos de pesca tradicional entre enero y octubre registró un crecimiento marginal de 2.7%, al alcanzar los US$2,187 millones, en un escenario marcado por la caída de las grasas y aceites de pescado. Aun así, las empresas del sector han mantenido un comportamiento dinámico.

Tras su adquisición por el grupo canadiense Cooke, Copeinca avanza en una etapa de consolidación operativa y modernización. Foto: Andina

Copeinca: su plan por US$ 56 millones

Durante el año que terminó, por ejemplo, el grupo canadiense Cooke —considerado el quinto mayor conglomerado pesquero del mundo por producción y volumen de negocio— anunció la adquisición total de Corporación Pesquera Inca (Copeinca). A inicios de ese mismo año, su gerente general, José Miguel Tirado, proyectó una producción superior a las 230,000 toneladas de harina de pescado, así como 35,000 toneladas de aceite de pescado.

En materia ambiental, la empresa tiene previsto para 2025 convertir a gas las dos plantas que opera en Chimbote, una inversión estimada en alrededor de US$ 7 millones. De manera paralela, viene trabajando en el desarrollo de un proyecto para la construcción de un frigorífico, con un horizonte de ejecución de dos a tres años y una inversión aproximada de US$ 25 millones .

Asimismo, y dependiendo de la evolución de la actividad pesquera en los próximos años, la compañía contempla la renovación de su flota. El plan considera la construcción —o reemplazo— de tres embarcaciones en un periodo de tres a cuatro años, con una inversión estimada de US$ 8 millones por unidad .

Si bien en el corto plazo los mayores esfuerzos están enfocados en optimizar las faenas de pesca y elevar la calidad de las harinas y aceites producidos, uno de los objetivos estratégicos de la empresa es ingresar al negocio de consumo humano directo .

Se trata de un proyecto que ya se encuentra en marcha, con trabajos avanzados en presupuestos y en la ingeniería preliminar. En una primera etapa, la apuesta estará centrada en especies como jurel y caballa, para las cuales la empresa cuenta con 12 licencias de embarcaciones. Actualmente, estas capturas se destinan a la venta a conserveras, pero la meta es avanzar hacia una mayor integración en la cadena de valor.

Austral continúa reforzando su flota con embarcaciones de alto estándar tecnológico y ambiental, en línea con una estrategia enfocada en eficiencia y sostenibilidad. Foto: Austral

Austral: los US$ 60 mllns entre inversión y crédito

Por otro lado, Austral Group, empresa del grupo noruego Austevoll Seafood ASA, concretó en octubre de 2025 una inversión de US$ 10 millones con la adquisición de la embarcación pesquera (EP) Adriana, procedente de Noruega y diseñada bajo estándares internacionales de tecnología, seguridad y sostenibilidad.

La EP Adriana cuenta con una bodega de 508 m³, capacidad para 16 tripulantes y un diseño que prescinde del uso de panga, lo que permite optimizar la eficiencia en las faenas pesqueras. Entre sus principales características destaca el sistema de refrigeración por agua de mar (RSW), complementado con un motor de bajo consumo, orientado a reducir la huella ambiental y promover operaciones más sostenibles.

Con esta incorporación, Austral Group eleva a 19 el número de embarcaciones en su flota, de las cuales 14 ya operan con tecnología RSW. En la captura de anchoveta en Perú, la compañía concentra alrededor del 7% de la cuota en la zona norte-centro y cerca del 3% en la zona sur.

Si bien no se cuenta con información detallada sobre las inversiones previstas para 2026, en marzo del año pasado la empresa obtuvo un financiamiento de hasta US$ 15 millones con el Banco de Crédito del Perú (BCP), a un plazo de 10 años. A ello se suman dos líneas de crédito aprobadas en enero de ese mismo año, por un monto conjunto de hasta US$ 35 millones.

Pesquera Diamante avanza con una hoja de ruta de mediano plazo centrada en mantener la competitividad de sus operaciones. Foto: Andina

Diamante: inversiones hasta por US$ 69 mllns

Otro actor relevante del sector es Pesquera Diamante. A inicios de 2025, su CEO, Gustavo Delgado-Aparicio, adelantó que la ampliación de la planta de Supe quedó concluida en 2024, tras ejecutarse en dos etapas, lo que permitió elevar su capacidad de procesamiento de 140 a 190 toneladas por hora.

En cuanto a las inversiones previstas para el 2025 contó que el capex total de la compañía ascendió a US$ 21 millones, destinados principalmente al mantenimiento de su flota y de sus plantas, con el objetivo de asegurar su operación en condiciones óptimas. Este monto contempla, entre otros trabajos, el carenado de embarcaciones, mantenimiento preventivo en plantas, modificaciones en algunas naves, overhaul de equipos y mantenimiento de redes. Actualmente, la empresa opera con una flota de 22 embarcaciones.

Si bien tres de sus plantas ya operan con la capacidad requerida, a mediano plazo la compañía prevé continuar con su ampliación. El plan considera intervenir primero la planta de Malabrigo, luego la del Callao y finalmente la de Supe, con el objetivo de elevar la capacidad de procesamiento desde las actuales 200 toneladas por hora hasta un rango de entre 230 y 240 toneladas por hora en los próximos años . No obstante, para 2025 no se contemplan ampliaciones en estas instalaciones.

Respecto al cronograma de ejecución, la empresa se encuentra culminando un plan estratégico a tres años, que contempla tanto la renovación de flota como la ampliación de plantas. Este documento será sometido a aprobación del directorio en marzo próximo y, una vez validado, su ejecución se iniciará a partir de este año.

La estrategia apunta a mantener el número total de embarcaciones, pero con una mayor incorporación de barcos equipados con sistemas de refrigeración (RCW), así como a incrementar la capacidad de procesamiento de las plantas. Actualmente, 12 de las 22 embarcaciones de la compañía cuentan con bodegas refrigeradas, tecnología que permite preservar mejor el pescado y mejorar la calidad de la harina y el aceite.

En cuanto al financiamiento, Delgado-Aparicio señaló que el flujo de caja de la empresa permite ejecutar un capex anual de entre US$ 21 millones y US$ 23 millones , por lo que las inversiones se irán realizando de manera progresiva, en función de la generación de estos recursos.

El líder del mercado pesquero peruano refuerza su posición con la incorporación de dos modernas embarcaciones de gran capacidad, orientadas a elevar la productividad y la seguridad en las faenas. Foto: Andina

TASA: compra de embarcaciones

De otro lado, Tecnológica de Alimentos (TASA), empresa del Grupo Breca y líder del mercado pesquero peruano, también ha apostado por la incorporación de nuevas embarcaciones. En 2025, la compañía sumó a su flota dos modernas naves: Sunbeam, de origen escocés y con una capacidad de 1,200 m³ —la mayor bodega pesquera del Perú—, y Brusoeyskjaer, procedente de Noruega, con una bodega de 550 m³.

Ambas embarcaciones entrarán en operación desde la segunda temporada de pesca de 2025 en la zona centro-norte, y permitirán fortalecer la productividad, eficiencia y sostenibilidad de la compañía .

Con estas adquisiciones, la flota de TASA alcanza un total de 48 embarcaciones, ampliando su capacidad operativa. La nave Sunbeam tiene capacidad para 14 tripulantes, mientras que la Brusoeyskjaer puede albergar a 11.

Ambas incorporan un sistema innovador de armado de cerco, que incrementa la seguridad durante las faenas, así como modernos mecanismos de refrigeración que aseguran la adecuada conservación de la anchoveta y otras especies desde el mar hasta las plantas de procesamiento.

Tras la compra de Pesquera Centinela, Exalmar consolida su escala operativa y muestra una recuperación significativa en sus resultados financieros, impulsada principalmente por el negocio de consumo humano indirecto. Foto: Andina

Pesquera Exalmar: eventual compra de equipos

En agosto de 2025, Pesquera Exalmar concretó la adquisición del 100% de las acciones de Pesquera Centinela al Grupo Romero. Esta última se dedica a la extracción y procesamiento de pescado para la elaboración de harina y aceite destinados al consumo humano e industrial, así como a la producción de congelados y conservas.

Actualmente, Centinela cuenta con una flota de 11 embarcaciones dedicadas a la extracción de recursos hidrobiológicos, de las cuales cuatro están equipadas con sistemas de preservación de calidad mediante el uso de agua de mar refrigerada (RSW). En conjunto, las bodegas de estas naves tienen una capacidad total de 3,556 toneladas métricas.

Exalmar informó que, al cierre del primer semestre de 2025, registró ventas totales por US$ 286.7 millones, lo que representó un crecimiento de 33% frente al mismo periodo de 2024, cuando las ventas ascendieron a US$ 215.7 millones.

Según explicó la empresa, este incremento fue impulsado principalmente por el negocio de consumo humano indirecto (CHI), que creció 29%, gracias a un aumento en las ventas de harina de pescado y a un crecimiento de 315% en las transacciones de aceite de pescado. Este desempeño reflejaría una normalización de la actividad tras los efectos del Fenómeno El Niño.

En detalle, el segmento de CHI alcanzó una facturación de US$ 237.2 millones, respaldada por mayores volúmenes de venta de harina y aceite de pescado, pese a que ambos productos registraron una contracción en su precio por tonelada frente al mismo periodo de 2024. Por su parte, el negocio de consumo humano directo (CHD) generó ingresos por US$49.4 millones, principalmente por la línea de congelados, donde la mayor producción de pota congelada cobró relevancia frente a la caída en la producción de bonito.

Pese a la recuperación de los indicadores financieros, Exalmar mantiene una política conservadora en materia de inversiones. Para el 2025, la compañía previó realizar los mantenimientos habituales de sus plantas y embarcaciones, sin que ello implique desembolsos significativos.

Asimismo, tras obtener la autorización del Ministerio de la Producción (Produce) para incrementar la capacidad de producción de su planta de harina de pescado en Chicama (La Libertad), existe la posibilidad de adquirir algunos equipos para adecuarse a la nueva capacidad permitida . No obstante, esta decisión se evaluaría durante la segunda parte del 2025.

Exalmar cuenta con plantas de procesamiento en Paita (Piura), Chicama (La Libertad), Chimbote (Áncash), Huacho (Lima), Callao y Tambo de Mora (Ica).