¿Cómo encontró la empresa en el 2024 y qué acciones tomó?

Asumí el cargo el 10 de junio y encontré una empresa que había cerrado con éxito la primera temporada de pesca de 2024. El trabajo coordinado entre la flota, las plantas y el área comercial fue clave para aprovechar al máximo la temporada y superar los objetivos planteados. Además, el respaldo de las áreas de planificación, logística y distribución resultó fundamental para este desempeño.

En cuanto a las oportunidades de mejora, identificamos la necesidad de optimizar la gestión de compras dentro de la cadena de suministros. Por ello, reconfiguramos el equipo para asegurar un abastecimiento más estratégico en términos de tiempo y costos, lo que nos ha permitido operar de manera más eficiente. Otro punto crítico fue la estructura financiera, que no era la más adecuada para la compañía. Ante ello, reorganizamos los equipos de finanzas y tesorería, lo que nos permitió reperfilar la deuda y establecer una estructura financiera sólida y sostenible.

¿Qué impactos ha tenido la temporada de pesca 2024 en la compañía?

En la primera temporada capturamos el 100% de nuestra cuota propia. En la segunda temporada alcanzamos casi el 98% de nuestra cuota, superando el avance de la industria, que fue del 96%. En términos de producción, logramos un rendimiento de 4.03 de pescado/harina, un resultado muy positivo. Además, el 50% de nuestra producción de harina fue de calidad prime y super prime, lo que nos permitió acceder a mejores precios. En cuanto al aceite (de pescado), alcanzamos un rendimiento del 3.6%.

Los precios de venta que conseguimos estuvieron por encima de lo presupuestado, y los costos operativos de ambas temporadas fueron inferiores a nuestras proyecciones para 2024 e incluso menores a los registrados en 2022, que fue considerado un buen año. Con costos controlados, precios favorables y una operación eficiente en flota y planta, logramos resultados financieros sobresalientes. El crecimiento en ventas fue superior al 100% en comparación con 2023, y el EBITDA se incrementó en más de 1,000% frente al año anterior. Incluso en relación con 2022, que fue un año normal, tanto las ventas como el EBITDA superaron los niveles registrados en ese período. La recuperación ha sido rápida y muy sólida.

Debemos considerar que vendemos tanto en el mercado local como en el internacional. Lo relevante es que logramos un crecimiento significativo, con ventas totales que alcanzaron aproximadamente los US$302 millones.

Menciona que uno de los puntos críticos era la estructura financiera, que no era la adecuada. ¿A cuánto ascendía la deuda existente?

Hicimos un reperfilamiento de US$200 millones de deuda estructural. Para ello, invitamos a 12 bancos, y finalmente cerramos el acuerdo con 5 entidades financieras que nos ofrecieron las mejores condiciones.

Este proceso nos permitió optimizar el costo del financiamiento y fortalecer nuestra estructura financiera. Como resultado, cerramos el año con un ratio de deuda neta estructural/EBITDA de 1.6 veces, lo que es un nivel bajo. Además, nuestro índice de liquidez se situó en 1.0, lo que garantiza que la empresa cuenta con sólidos niveles de liquidez y solvencia.

Otro punto clave fue el déficit de capital de trabajo, el cual resolvimos rápidamente asegurando que los activos y pasivos de corto plazo estuvieran bien alineados. En 60 días, tras la aprobación del directorio, logramos reestructurar por completo el perfil financiero de la compañía .

¿Se ha tomado nueva deuda después de esta reestructuración? ¿Se tiene previsto hacerlo en 2025?

No. Hicimos todo una ingeniería financiera precisamente para dejar a la empresa ordenada de cara al 2025 . No necesitamos tomar más deuda. El capex que hemos proyectado para este año ya está cubierto con la deuda actual y con la generación de flujo de caja que estamos logrando. Por lo tanto, no tenemos previsto asumir nuevos compromisos financieros.

El exCEO dijo a Gestión que la recuperación tomaría todo el 2024 y parte del 2025. Con los indicadores que usted menciona, ¿se alcanzó los niveles de 2022? ¿cuál es la expectativa para 2025?

La recuperación ha sido rápida y sólida. Estamos completamente recuperados y con una posición más fortalecida, tanto financiera como operativamente. La empresa está ordenada y con bases más sólidas para el futuro.

De cara al 2025, iniciamos el año con grandes expectativas. Esperamos crecer 14% en ventas , impulsados principalmente por el mercado de exportación. Este crecimiento se dará gracias a la inversión que hemos realizado para ampliar nuestra capacidad de producción de Consumo Humano Directo (CHD), con un aumento del 30% en capacidad instalada. Asimismo, continuaremos creciendo en volúmenes en el segmento Consumo Humano Indirecto (CHI), lo que contribuirá al crecimiento sostenido de la empresa.

Gustavo Delgado-Aparicio, CEO de Pesquera Diamante: "Hicimos un reperfilamiento de US$200 millones en deuda estructural. Para ello, invitamos a 12 bancos, y finalmente cerramos el acuerdo con 5 entidades financieras que nos ofrecieron las mejores condiciones". Foto: GEC

Inversiones: plan estratégico de tres años

¿Cómo avanza la ampliación de la capacidad instalada de la planta de Supe?

La ampliación de la planta de Supe se completó el 2024. Pasamos de 140 toneladas/hora a 190 toneladas/hora que la hicimos en dos tramos.

En cuanto a las inversiones para este año, el capex total de la compañía será de US$21 millones, destinados principalmente al mantenimiento de las flota y plantas , asegurando que operen en óptimas condiciones. En concreto, incluye el carenado de embarcaciones, mantenimiento preventivo en las plantas, modificaciones en algunas embarcaciones, overhaul de equipos y mantenimiento de redes. Seguimos operando con 22 embarcaciones.

Actualmente, tres de nuestras plantas operan con la capacidad que necesitamos, pero a mediano plazo buscamos seguir ampliándolas. Primero abordaremos Malabrigo, luego Callao y finalmente Supe, con el objetivo de aumentar la capacidad de 200 toneladas/hora a 240 toneladas/hora en los próximos años. Sin embargo, en 2025 no tenemos previsto realizar ampliaciones en estas plantas.

Respecto al plan a mediano plazo para aumentar la capacidad de sus plantas, ¿en qué plazo se ejecutará?

Estamos finalizando un plan estratégico de tres años, en el cual planteamos la renovación de flota y la ampliación de plantas . Queremos contar con una hoja de ruta clara para ejecutar estas inversiones en los próximos tres años. Este plan será sometido a aprobación del directorio en marzo próximo. La meta es mantener la misma cantidad de embarcaciones, pero con más barcos con frío (RCW) y elevar la capacidad de procesamiento de las plantas a 230-240 toneladas/hora cada una.

Una vez aprobado, ¿los tres años empiezan a contarse desde 2025 o 2026?

El cronometro corre desde este año en adelante.

Cuando menciona más barcos con frío, ¿qué implica esta implementación?

El RCW consiste en bodegas refrigeradas que permiten preservar mejor el pescado, lo que se traduce en una mejor calidad de harina y aceite. De nuestras 22 embarcaciones, actualmente 12 cuentan con frío, y el objetivo es aumentar ese número.

¿Cómo se financiará este plan estratégico a tres años?

Nuestro flujo de caja nos permite realizar un capex anual de entre US$21 y US$23 millones, por lo que las inversiones se irán ejecutando en la medida que generemos estos recursos.

Omega 3: la nueva apuesta de Diamante

¿Qué se espera para la temporada de pesca 2025?

En 2024, la primera temporada comenzó el 16 de abril y finalizó el 11 de junio, mientras que la segunda inició el 1 de noviembre y concluyó el 20 de enero. Para este año, debemos esperar los reportes del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) y la autorización de Produce, que definirán la fecha de inicio y la cuota asignada. Esta información recién se conocerá entre finales de marzo y principios de abril.

Hasta el momento, no observamos ningún factor que pueda afectar la temporada. Las condiciones oceanográficas son favorables, con temperatura y salinidad adecuadas, por lo que todo indica que podríamos tener una buena temporada de pesca.

¿Pesquera Diamante tiene previsto compra activos?

El año pasado adquirimos 0.6% de cuota, lo que elevó nuestra cuota de 8.5% a 9.1%. Justamente hemos ordenado financieramente la empresa para estar listos ante nuevas oportunidades de integración horizontal (compra de cuota) o integración vertical (expansión en el mercado de Omega 3). Esta es nuestra estrategia de crecimiento inorgánico a futuro.

Con la compra de cuota, nos convertimos en una empresa más grande en el sector, pero también queremos avanzar en la cadena de valor, más allá del aceite de pescado, ingresando al mundo del Omega 3.

¿Cuál es la estrategia con respecto al Omega 3?

Estamos explorando el mercado de refinadores y concentradores de aceite de pescado Omega 3 con el objetivo de diversificar el negocio, ampliar nuestra presencia geográfica y estabilizar el EBITDA.

Actualmente, exportamos aceite de pescado con alto contenido de Omega 3, pero buscamos dar el siguiente paso: refinar y concentrar ese Omega 3 para desarrollar productos de mayor valor agregado, como los nutracéuticos. Para ello, estamos abiertos a explorar alianzas con algún socio estratégico que ya tengan experiencia en este mercado.

En cuanto a la cuota, si encontramos oportunidades de compra a un precio adecuado, las analizaremos.

¿Por qué Pesquera Diamante apuesta por el Omega 3?

Es un mercado sumamente interesante. Nuestro aceite de pescado es naturalmente rico en EPA (ácido eicosapentaenoico) y DHA (ácido docosahexaenoico), dos ácidos grasos esenciales. El EPA es beneficioso para la salud cardiovascular, mientras que el DHA contribuye al desarrollo cerebral.

Actualmente, nuestro aceite de pescado tiene un perfil de 30% de Omega 3, y nuestros clientes son refinadores y concentradores, quienes lo procesan para elevar esa concentración a 70%, 85% o incluso 97%. Luego, este producto se vende a encapsuladores, quienes a su vez lo comercializan con empresas que manejan marcas reconocidas, y finalmente llega al consumidor en farmacias.

Queremos explorar esta cadena de valor y avanzar en ella, dejando de ser solo exportadores de un commodity y moviéndonos hacia productos de mayor valor agregado. Esta estrategia nos permitirá diversificar el negocio y garantizar un crecimiento sostenible a futuro.

CHD y expectativas

Además de producir harina y aceite de pescado, también pesca jurel y caballa para consumo humano. ¿Cómo estuvo este sector en 2024?

Durante la segunda temporada, en el segundo semestre, lideramos la pesca de cuota propia. La mayor parte de la producción se destinó a exportaciones de pescado congelado a África. Superamos nuestras metas en volumen, precios y costos. Actualmente, el CHD representa el 13% de nuestras ventas y el 13% del EBITDA. Por ello, hemos ampliado nuestra capacidad de congelado en un 30% para seguir creciendo en este segmento.

¿Cuál es la meta para 2025?

Esperamos incrementar las ventas de CHD entre un 10% y 15%, principalmente a partir de un mayor volumen de jurel y caballa.

¿Han evaluado nuevas líneas o presentaciones de productos?

Por ahora, no. Seguiremos con nuestra marca Frescomar para el segmento de conservas.

¿Cómo ha evolucionado el negocio de conservas?

El año pasado vendimos 78,000 cajas y este año proyectamos alcanzar las 122,000. Aún no manejamos un volumen que justifique tener una línea de producción propia, por lo que seguimos tercerizando. En este momento, nuestras inversiones están enfocadas en tecnología y analítica de datos.

¿Cómo planean aplicar la analítica de datos en la operación?

Queremos transformar la gran cantidad de información que manejamos en algoritmos que optimicen la búsqueda de biomasa, la distribución de descargas por planta, el control de calidad, el mantenimiento preventivo de equipos y la estrategia de precios para nuestros productos de harina y aceite. La analítica de datos puede llevarnos a un nuevo nivel de eficiencia operativa.

Estamos explorando la creación de una especie de “Waze pesquero” que nos ayude a reducir tiempos y costos, al mismo tiempo que optimizamos el impacto ambiental. Esta es una de las áreas donde destinaremos parte de los US$ 21 millones de inversión.

Si bien por ahora no contemplan una planta para conservas, ¿lo consideran una posibilidad a mediano plazo? ¿Está dentro de su plan estratégico de tres años?

Sí, es algo que evaluaremos dentro del plan estratégico. Si alcanzamos un volumen de 250,000 a 300,000 cajas, podríamos reconsiderar la posibilidad de contar con una planta propia.

Uno de los proyectos de Pesquera Diamante era la producción de colágeno. ¿En qué estado se encuentra?

Ese proyecto ha sido descartado. Actualmente, estamos enfocados en el desarrollo del Omega 3 y en la investigación para el desarrollo de concentrado proteicos e hidrolizados a partir de la anchoveta, jurel y caballa a nivel de laboratorio. Nuestro objetivo es evaluar si, en el futuro, podríamos procesar harina de pescado para Consumo Humano Directo. Sin embargo, por ahora, esta iniciativa seguirá en fase experimental durante todo este año.

¿Cuál es la estrategia de crecimiento a largo plazo?

Nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo se basa en dos pilares. En el crecimiento orgánico, apostamos por la tecnología para mejorar eficiencia y efectividad. En el crecimiento inorgánico, evaluamos dos caminos: la compra de cuota pesquera para expandir nuestra operación o la incursión en el segmento de concentrados de Omega 3. La velocidad de ejecución dependerá de las oportunidades que vayan surgiendo, las cuales analizaremos en su debido momento.

