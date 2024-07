Tras un 2023 con una caída de más de 50% en las exportaciones pesqueras para el consumo humano indirecto, el viceministro de Pesca del Produce, Eloy Barrientos, precisó a Gestión que se proyecta que los envíos al exterior de harina y aceite de pescado tengan un considerable rebote con el incremento de la oferta. Esto, luego de superar el promedio de capturas de los últimos cinco años en esta primera temporada .

“Al cierre del año, el valor de las exportaciones de harina y aceite de pescado ascenderían a más de US$ 2,360 millones, que significa un incremento del 104% respecto al año pasado, y contribuirían a cerca del 4% de las divisas generadas por el país”, comentó.

Barrientos indicó que esperan mejores resultados para los envíos pesqueros porque, además de una mayor oferta del producto, la demanda internacional y los precios de los productos se mantienen.

Para este año se calcula que el precio promedio de la harina de pescado estará en alrededor de US$ 1,850 por tonelada, mientras que el de aceite de pescado tendrá una cotización de cerca de US$ 14,000 por tonelada.

“ El precio del aceite de pescado ha tenido un incremento de cerca de 130%, entre enero y mayo, comparado con el año pasado. El precio de la harina estuvo más o menos en US$ 1,765 por tonelada y ahora tiene un incremento de 4.3% respecto al mismo periodo . Obviamente comparar con un año atípico donde no había temporada es complicado, pero hablando de promedios estamos en esas cifras, tenemos buen volumen y el precio no ha bajado”, explicó.

De acuerdo con la Sociedad Nacional de Pesca (SNP), regularmente, las exportaciones pesqueras del Perú ascienden a aproximadamente US$ 3,500 millones, de los cuales US$ 2,500 millones son de ingredientes marinos como la harina y aceite de pescado.

Las proyecciones para la segunda temporada de pesca de este año también tienen en cuenta un buen desempeño. Aunque el titular del Produce, Sergio González, comentó a Gestión anteriormente que se podría tener una cuota de al menos 1.7 millones de toneladas para la próxima temporada, Barrientos indica que dependerá de los resultados de los estudios que el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) estará iniciando en la quincena de agosto y terminarían en la quincena de octubre.

Por ahora, afirma, la información preliminar muestra que las condiciones son muy favorables para la pesca industrial en la segunda temporada, teniendo en cuenta las probabilidades de un leve Fenómeno de la Niña.

“Depende de muchas condiciones, por ejemplo, monitoreando el clima y las corrientes marinas va a haber una Niña muy débil. Eso implica que la temperatura de nuestro mar va a estar en condiciones favorables para la anchoveta, que le gusta el frío. Tenemos una anchoveta saludable, en buenas tallas. Hay todas las condiciones necesarias biológicas que nos permite indicar que va a haber una muy buena segunda temporada de pesca”, sostuvo.

Incluso, el funcionario proyectó que la recuperación de la pesca podría lograrse antes de lo previsto por la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), que calcula que se necesitarían tres temporadas más para recuperarse de las pérdidas del 2023.

Bajo este panorama, luego de que las perspectivas iniciales fueron superadas, el viceministro de pesca apuntó que el sector generará un aporte de más de US$ 430 millones al PBI y exportaciones de más de US$ 1,300 millones de divisas.

“De hecho, en las perspectivas para este año esperamos crecer aportando más de S/ 4,700 millones en la parte extractiva y transformativa”, añadió.

¿Evaluarían reducción de tallas?

Hace unos meses, la SNP planteó la posibilidad de que se reduzca la talla de anchoveta para la pesca en la zona sur del Perú, de 12 a 10.5 centímetros. Sin embargo, Produce apuntó a que no habría ningún aspecto clave que genere una alerta de revisión.

El viceministro detalló que, si bien las condiciones de los recursos naturales deben estar en evaluación permanente por el Imarpe, actualmente no existe un sustento para una revisión en las tallas de anchoveta.

“Nuestras decisiones siempre se basan en base científica y damos soporte para nuestra gestión responsable y sostenible de nuestros recursos. En estos momentos tenemos buenas tallas, no hay mayor sustento para una revisión en esas consideraciones, pero sí debo ser enfático que todas las medidas que se han dado han sido para cuidar nuestros recursos”, comentó.

Aunque recientemente un medio advirtió que, a fines del 2016, se eliminó las sanciones a las pesqueras que tenían más de 10% de anchovetas juveniles en sus extracciones sin un sustento científico, Barrietos afirmó que todas las medidas de ordenamiento pesquero dadas hasta la fecha han tenido buenos resultados.

“Tenemos que reforzar nuestra posición y liderazgo mundial como una de las principales pesquerías del mundo. Eso implica que la pesca de anchoveta tiene la más alta trazabilidad, es decir, hay una evaluación del stock del recurso. Los resultados hacen evidente que lo que lo que se está haciendo en Perú está en la línea correcta”, agregó.

Lucha contra pesca ilegal

Produce ya publicó el proyecto de decreto supremo para establecer medidas que buscan prevenir y desalentar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Por ahora, la medida está en etapa de comentarios y se espera que a fines de agosto entre en vigencia.

El viceministro explicó que esto implica una articulación con diversas autoridades como la Marina de Guerra, a través de la capitanía de puertos, para verificar y dar un seguimiento especial a las flotas de bandera extranjera que estén muy cerca del dominio marítimo peruano.

“Estamos apostando por un control satelital que permita que se visualice y que se refuerce nuestra posición de dominio y cuidamos a nuestros mares de cualquier posible riesgo que pudiera tener nuestra pesquería”, refirió.

Asimismo, precisó que la norma contra la pesca ilegal permitirá no solo hacer acciones a nivel nacional, sino también en un marco internacional .

“Estamos incluyendo un procedimiento de comunicación a la organización regional de ordenamiento pesquero a efectos de poder advertir la existencia de la presunta actividad no declarada de alguna embarcación cuando tengamos indicios razonables u objetivos de que hayan podido realizar algún tipo de violación a nuestra normativa. Esto haría que (la embarcación) sea proscrita en cualquier mar del planeta y no pueda hacer pesca”, explicó.

En cuanto a otras medidas que se vienen trabajando en el Produce, añadió que este año se tiene pensado terminar la Política Nacional de Pesca, que brinde una visión de Estado respecto a los recursos hidrológicos del mar y lo referente a temas continentales.

Asimismo, se buscará actualizar el reglamento del ordenamiento pesquero de la pota, que es el principal recurso hidrobiológico del país para consumo humano directo y que se exporta, especialmente, a la zona Asia Pacífico.

Por último, Barrientos recordó que también queda pendiente la reglamentación de la ley de pesca ancestral, que está a puertas de iniciar el trámite para su publicación. Mientras que en lo referente a la regulación de la pesca artesanal, se vienen evaluando las observaciones realizadas por los gremios de pescadores.

