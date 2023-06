En estos primeros meses del año, ¿cuál fue el panorama para la producción de harina y aceite de pescado?

No hemos tenido mayor producción en los meses de verano, pues veníamos de una segunda temporada de pesca compleja, en la que si bien se autorizó casi 3 millones de toneladas de anchoveta, en general, en el país solo se llegó al 84% de esta captura. Y en nuestro caso, inclusive el avance fue menor: logramos producir al 31 de marzo último 8,500 toneladas de harina de pescado y 270 toneladas de aceite.

La producción ha sido menor, pero se compara con inicios de un 2022 en el que empezaron con un stock importante…

Es cierto. No hemos iniciado con stocks tan abundantes como el año anterior. Pero hubo un entorno en que el precio promedio —para el primer trimestre— ha estado por encima del 2022, con casi US$ 110 más por tonelada de harina de pescado. En este momento, hay buenos precios, arriba de los US$ 2,000, pero no tenemos nada para vender.

¿Cuánto fue lo que lograron exportar en el primer trimestre?

Vendimos 20,000 toneladas de harina de pescado frente a las casi 33,000 toneladas que tuvimos en el primer trimestre del año pasado. También 570 toneladas de aceite de pescado y la producción de 11,500 toneladas de congelado.

Esta situación, ¿en cuánto redujo sus utilidades?

En el primer trimestre del año pasado hicimos US$ 56 millones y en el mismo periodo de este año solo US$ 12 millones. Ha sido fuerte la reducción. Mientras tanto, hoy no sabemos si habría primera temporada de pesca.

¿Qué escenario les plantea este anuncio del Produce que descarta el inicio de la primera temporada de pesca?

No está claro si no habrá, pues puede abrirse una temporada corta si es que cambian las temperaturas del mar y la anchoveta se reubica. Tenemos anchoveta adulta, pero están a 100 brazas de profundidad y nuestras redes son máximo de 40 brazas y no las podemos alcanzar.

¿Cuándo esperarían ocurra esta temporada corta?

Es importante realizar una pesca exploratoria para determinar dónde está la biomasa adulta. Dependiendo de las temperaturas, podríamos tener una primera temporada tardía hacia julio, siempre sujeto a cómo se dé la situación.

Por lo pronto, ¿tienen todavía producción?

No tenemos producción para enviar. Todo lo que se produjo el año pasado, se exportó. Quedan algunos saldos de aceite quizás, pero muy pequeños. Nuestras tres plantas (Coishco, Chancay y Pisco) están paradas desde enero y la del sur (Ilo) está recibiendo pesca, pero muy poco y eventualmente.

¿En qué producto se están refugiando en esta etapa?

Estamos pidiendo que se revalúe la cuota de jurel y caballa (jurel 65,000 toneladas y caballa 20,400 toneladas) por parte del Produce y que se aumente. Por otro lado, hemos mandado tres barcos más allá de las 200 millas para tratar de pescar la cuota peruana de jurel (que está frente a Chile) en aguas internacionales, ojalá tengamos suerte y ubiquemos pesca.

¿A qué destinan el jurel y cuánto les aporta?

A congelados que luego exportamos y también como producto fresco que se dirige al mercado interno. Definitivamente no reemplaza los ingresos de la harina y el aceite, pero sí permite un poco de flujo en esta veda larga.

¿Qué sucede con los compromisos ya fijados con sus clientes de harina y aceite de pescado?

Ante problemas de producción, como es el caso actual, lo que hemos hecho es postergar la ejecución de los contratos. Todo lo que se iba a exportar ahora se exportará en la próxima temporada. No podría decir cuántos contratos son, pero no hay mayor problema, pues son compromisos sujetos a producción.

¿Cuáles son los mercados que se están dejando de atender?

Nosotros exportamos bastante a China, Europa, Japón. A China se va aproximadamente el 60% de nuestros envíos.

Y en este contexto, ¿hay inversiones dispuestas para este año?

Hay inversiones que se han hecho en esta temporada de verano. Principalmente reemplazos en equipos de planta y de flota, varaderos, entre otros, pues son desembolsos que se tenían que hacer. Ya de cara al segundo semestre, estamos revisando algunas inversiones. No dirigidas a reemplazo, sino a nuevos equipos que vamos a dejar de lado por ahora. No tengo una cifra en este momento.

¿Han previsto los riesgos que podría implicar para su actividad la posibilidad de un Niño Global?

Todavía es muy pronto para saber cuál será la intensidad de ese fenómeno, que tiene posibilidades de ser un Niño moderado. No hay ningún reporte que nos señale que va a ser un fenómeno fuerte frente a las costas del Perú. En septiembre podríamos saber qué perspectivas hay para la pesca que se va a dar en noviembre y diciembre.

Otrosí digo

Restricción total

Giudice señaló que es necesario que el Produce determine la veda total de anchoveta, incluidas las embarcaciones que realizan pesca artesanal que incluye la captura dentro de las cinco millas. “Esta pesca que debe ir para consumo humano directo, a veces se utiliza para hacer harina y aceite de pescado, lo que está prohibido”, añadió.

En claro

Flota: Austral cuenta con 19 barcos para la pesca industrial. La más reciente en adquirir fue la embarcación noruega VEA con una inversión de US$ 10 millones, el año pasado.

Hoja de vida

Nombre: Adriana Giudice

Demás cargos: Presidenta de OWIT Perú, directora de la SNP, directora de FONCOPES, entre otros.

