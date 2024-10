¿Qué hitos registra la empresa este 2024?

El Ministerio del Ambiente (Minam) nos ha otorgado la cuarta estrella en la medición de Huella de Carbono por la reducción sostenida de gases de efecto invernadero por dos años consecutivos. Somos la primera pesquera en Perú con este distintivo.

¿Qué impacto tendrá en las operaciones?

Los consumidores cada día están muy preocupados por el impacto de las empresas en el medio ambiente y están interesados en conocer la huella de carbono. El reconocimiento nos genera una ventaja competitiva y permite acceder a mercados donde esta medición es cada vez más importante, como el mercado europeo.

En tanto, ¿cómo viene el negocio este año?

La harina de pescado es un negocio de volumen y los precios son muy elásticos. Lo importante es que hemos tenido una buena temporada y nos da la oportunidad de comenzar a recuperarnos de la tremenda caída que tuvimos el año pasado, el peor año de los últimos 25 años en el sector. Estamos a la expectativa de una segunda temporada que, basada siempre en los informes del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), esperamos que se abra en las próximas semanas.

En la primera temporada, ¿Austral completó la cuota?

La primera temporada fue muy exitosa gracias a que se abrió muy oportunamente y eso determinó que todas las empresas cumplamos con nuestra cuota. Las capturas llegaron a más del 98%.

¿Así, cual es la expectativa de la empresa este año?

El año pasado fue muy malo para el sector, tuvimos una perdida importante, nosotros aun no reportamos resultados del tercer trimestre, pero al segundo trimestre tuvimos incremento de 402% en capturas. Al mes de junio habíamos capturado 182,000 toneladas y adquirido 51,000 t de terceros frente a 36,000 toneladas capturadas y 5,000 t de compra de terceros en 2023. De todas maneras, será un año de crecimiento del sector. ¿Cuánto vamos a crecer? Dependerá de esta segunda temporada.

Consumo humano directo

¿Cómo viene la pesca de jurel y caballa?

El año pasado tuvimos una mayor captura de jurel y caballa que este año, inclusive salimos a pescar la cuota en altamar. Este año no ha sido posible porque la ubicación del cardumen en altamar no estuvo cerca a las costas peruanas, sino al sur de Chile. Sin embargo, es una actividad que seguimos realizando de cerca y muy interesados porque no solamente nos permite proveer pesca al mercado internacional (básicamente África), sino también al mercado nacional con especies sumamente importantes para la mesa popular.

¿La empresa entonces mantiene la flota y planta para jurel y caballa?

Seguimos en nuestro negocio de consumo humano, creemos que es un negocio muy importante. En números ha decaído un poco respecto al año pasado, pero es un negocio interesante e importante para Austral.

Adriana Giudice, CEO de Austral Group

Inversiones: flota y plantas

La empresa había anunciado una nueva embarcación tras haber sumado tres modernas en los últimos años, ¿cómo va eso?

Estamos haciendo los procedimientos en el Ministerio de la Producción (Produce) y esperamos que tengamos todas las autorizaciones de forma tal que esta embarcación pueda llegar al Perú alrededor de febrero o marzo del próximo año, para participar en la primera temporada de pesca de 2025.

¿Entraría a reemplazar a otros barcos en actividad?

Sí, sobre todo, a una embarcación que se hundió en noviembre del año pasado, es una embarcación de 650 m3.

¿Así, cuantas embarcaciones tendrían?

Volveríamos a tener 19 embarcaciones, ahora tenemos 18.

De esa manera, ¿completan la renovación de flota?

El programa de renovación de flota es un proceso de largo aliento que implica la modernización de embarcaciones que tenemos, a través de cambios de motores o alargues que no implican incremento de capacidad de bodega, pero sí mejoras en acomodación de tripulantes, y cambios de equipos y otras especificaciones técnicas.

No necesariamente siempre vamos a reemplazar. Estamos muy activos viendo en el mercado la oferta de embarcaciones, pero una alternativa es hacer cambios estructurales en embarcaciones actuales, que no son muy antiguas para el promedio de la industria nacional.

¿Cuánto invertirán en la nueva embarcación?

En total, con todos los gastos, modificaciones, traslado al Perú, está en alrededor de US$10 millones.

En las plantas de procesamiento, ¿hay nuevas inversiones tras el cambio de matriz a gas natural?

Austral, como la mayoría de empresas en Perú, está en proceso de automatización e incorporación de inteligencia artificial, eso genera mejoras en los procesos que implican mayores eficiencias, y eso significa menores consumos en general y eso tiene un impacto en el medio ambiente.

¿Lo que viene son automatizaciones?

Si, incorporación de nuevos equipos que consuman menos combustible y potencien la utilización de los que usamos. La renovación de planta y flota es continua en la industria con la finalidad de ser más ecoeficientes.

¿Hoy cuantas plantas tienen?

Tenemos tres en la zona centro-norte y una en el sur.

