El papel de Austral marcó, por última vez, una cotización S/ 1.40, inferior en 16% a la del cierre del año pasado; mientras que el de Exalmar descendió en 20.8% a S/ 1.90, según datos de la BVL.

La ausencia de la primera temporada de pesca de anchoveta en el presente año afectó a las industriales locales, en un contexto internacional favorable por la subida de precios de la harina y aceite de pescado.

Austral precisó que el precio promedio de harina de pescado reflejado en las ventas de la compañía, en el primer semestre del 2023 fue de US$ 1,688 por tonelada métrica, comparado con US$ 1,646 del mismo intervalo del 2022 (lo que configura un incremento de 3%). En ese ínterin, el precio promedio de aceite de pescado subió en 50% a US$ 4,883 la tonelada métrica.

Aunque medios internacionales atribuyeron el alza en los precios de estos productos a la menor oferta de las pesqueras peruanas, Renta 4 SAB sostiene que el incremento se enmarca en la normalización de las cadenas logísticas globales.

¿Qué resultados financieros tuvieron las empresas pesqueras?

En medio de estas disquisiciones, lo concreto es que las empresas locales, afectadas por El Niño Costero, se perdieron la bonanza.

Sus resultados financieros se alinean con la menor producción a raíz del fenómeno. Austral acarreó pérdidas por S/ 50.8 millones en el primer semestre, en contraste con las utilidades por S/ 59.8 millones de igual periodo del 2022, según estadísticas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

“La utilidad bruta (descontado el costo de ventas) del negocio de harina y aceite al 30 de junio de 2023 disminuyó de S/ 139.0 millones a S/ -52.5 millones, con respecto al mismo periodo del año anterior, representando una disminución de 138% debido principalmente a la suspensión de la primera temporada de pesca de centro norte para el mismo periodo del año anterior que originaron menores volúmenes de descargas de materia prima para CHI (harina y aceite)”, explica la firma.

Las ganancias de Exalmar se redujeron a US$ 6 millones a junio, desde US$ 21.6 millones en igual lapso del año pasado.

¿Cómo le irá a las acciones pesqueras en medio de El Niño global?

En medio de la complicada coyuntura, la BVL destacó la valorización previa de estas empresas en el mercado bursátil.

Así, en los últimos cinco años la acción de Austral brindó un retorno anual promedio de 20.9%, mientras que la de Exalmar, 18.9%.

Rendimiento de acciones de pesqueras

Sin embargo, en el curso del 2023 se interrumpió el desempeño positivo de ambos valores por los embates de El Niño Costero. Incluso la caída de estas acciones pudo ser más acentuada, pero su poca liquidez lo impidió, sostiene el jefe de research de Renta 4 SAB, Cesar Romero.

En perspectiva, estima que los rendimientos de estas acciones se recuperarán recién en 12 o 18 meses, dependiendo de la intensidad de El Niño Global.

En el camino, anticipa que las pesqueras podrían tener más dificultades en el negocio para consumo humano directo, al complicarse el traslado de precios; aunque contarían con mayor margen para renegociar los contratos de harina y aceite.

La capitalización bursátil de la pesquera Exalmar asciende a S/ 532 millones, mientras que la de Austral es de S/ 375 millones, según datos de la BVL.

