La pesquera peruana Austral Group inició de manera positiva el año; ello, luego de un 2023 complicado debido a la ausencia de una primera temporada de pesca de anchoveta. Así, la empresa reportó en el primer trimestre un aumento de cerca de 180% en su utilidad bruta del negocio de harina y aceite de pescado.

De acuerdo al Análisis y Discusión de la Gerencia reportado ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Austral Group registró al 31 de marzo último una utilidad bruta de S/ 33.6 millones en la venta de ambos productos. Por el contrario, en similar periodo del 2023, la cantidad reportada fue de S/ 12.1 millones. “(Hay) un aumento de 178%, debido principalmente a mejores precios de harina y aceite”, añadió la compañía.

En detalle, el precio promedio de harina de pescado para el primer trimestre fue de US$ 1,918 por tonelada (t) comparado con US$ 1,703 por t para el mismo periodo de 2023 (representando un incremento de 13%). Para el caso del aceite de pescado, el precio promedio fue de US$ 11,528 en relación a US$ 4,242 por t para similar espacio de 2023.

Ventas

En torno a las transacciones de harina y aceite de pescado, Austral no evidenció importantes variaciones con respecto a los primeros tres meses del 2023. De este modo, el volumen de ventas de harina fue de 20,212 t, mientras que en aceite se logró 580 t. En el 2023, se comercializaron 20,325 t de harina y 570 t de aceite.

De otro lado, los congelados alcanzaron ventas totales de US$ 3.06 millones y 3,125 t con un precio promedio de US$ 980 t en comparación a los US$ 941 t en el mismo periodo de 2023.

El dato

La utilidad neta reportada por la empresa fue de S/ 6 millones, debido a mayores precios de venta de productos terminados de harina y aceite de pescado.

Temas que te pueden interesar sobre Austral: