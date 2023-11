La pesquera Austral Group informó que la captura propia acumulada en los nueve primeros meses del 2023 fue de 43,192 toneladas (TM), 74% menos frente al mismo período del 2022, cuando registró 164,915 TM capturadas. De la captura de terceros se adquirió 59,479 TM al 30 de setiembre, lo que representa una disminución del 83% frente al año anterior.

“Entre enero y febrero de 2023, nuestra flota en el centro-norte capturó 34,849 TM y la empresa adquirió materia prima de terceros por 4,691 TM. La pesca de la zona sur se desarrolla durante todo el periodo en dos temporadas sucesivas”, explicó la empresa.

Austral mencionó que como parte de su política de inversiones se incluirá el reemplazo de activos que cumplieron su ciclo de vida, así como la adquisición de nuevos equipos para la optimización del proceso extractivo y productivo.

Dos pescas exploratorias en la zona centro-norte quedaron suspendidas por recomendación del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), tras informar de la presencia mayoritaria de especies juveniles de anchoveta y condiciones cálidas fuertes en el mar, provocada por la presencia del Fenómeno El Niño Costero a principios de año.

Los ingresos por ventas locales representaron el 28% de las ventas totales, mientras que las ventas de exportación representaron el 72%. El año pasado, estas representaron el 92% de las ventas.

Harina y aceite de pescado

La producción de harina de pescado al cierre de septiembre de este año ascendió a 12,247 TM, mientras que la de aceite de pescado fue de 532 TM. En el mismo periodo del 2022, la producción de harina y aceite fue de 68,757 TM y 8,418 TM, respectivamente.

El precio promedio de la harina de pescado en los primeros nueve meses del 2023 se ubicó en US$ 1,706 por TM, comparado con los US$ 1,687 por TM registrados en el similar periodo del año anterior. El precio promedio del aceite de pescado fue de US$ 5,606 por TM frente a los US$ 3,713 en el mismo periodo del 2022, un incremento del 51%.

El volumen de ventas ascendió a 30,833 TM de harina y 1,161 TM de aceite en comparación a los 107,683 TM y 12,950 TM, respectivamente, registrados en el mismo periodo de análisis del 2022.

La utilidad bruta del negocio de harina y aceite de pescado al 30 de setiembre del 2023 disminuyó de S/ 307.9 millones a S/ 82.6 millones con respecto al mismo periodo del año anterior. Aquello supuso una disminución de 127%, explicado por no contar con inventarios en productos terminados, como consecuencia de la no apertura de la primera temporada de pesca.

SOBRE EL AUTOR Bruno Tuesta Benavides Bachiller en Ciencias de la Comunicación, con especialización en periodismo. Experiencia en prensa digital, radio y televisión.