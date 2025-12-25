Gestión conversó con César Quispe, ministro del Produce sobre esta situación.

Un asunto que marcó la agenda de la gestión previa a la suya fue el control satelital de embarcaciones extranjeras para prevenir la pesca ilegal. ¿Hay novedades al respecto?

A la fecha, durante todo el 2025, no hubo un solo barco extranjero que nos haya solicitado autorización para ingresar a nuestros puertos.

Adicionalmente, Produce ha adquirido tres sistemas de monitoreo de buques pesqueros. Independientemente que no tengan los equipos satelitales, podemos ubicarlos porque todos los buques usan sistemas de navegación para evitar colisiones.

¿Con ello observan si ingresan a las 200 millas?

No solo allí. Vía decreto supremo hemos establecido 20 millas adicionales de supervisión.

César Quispe, ministro de la Producción, en entrevista con Diario Gestión. Foto: Ernesto Quilcate (@photo.gec).

¿Una especie de zona de alerta?

Sí. Cuando vemos que un barco ingresó a esas 20 millas adicionales, todo el equipo realiza el seguimiento. Si apaga su sistema o desaparece, convocamos a Capitanía. Ellos son los expertos en defensa que saben cómo detectar los llamados buques “fantasma” o “negros”.

Buques que apagan sus controles, ingresan a las 200 millas, y luego aparecen nuevamente fuera del litoral peruano. ¿Eso tampoco ha ocurrido?

Hubo uno que otro incidente, pero ninguno traspasó las 200 millas. Fueron en las 20 millas cercanas.

Lo que dice es bastante sorpresivo. Antes uno observa una cantidad importante de embarcaciones al borde de las 200 millas. ¿Ha cambiado el mapa?

Siguen allí, pero hemos reforzado el monitoreo en esas 20 millas de alerta que te comento.

Se decía, por ejemplo, de la flota potera china, que ingresaban por arribos forzosos, pero pescaban en el camino. Si ya no ingresan a Perú, ¿a dónde se fueron?

No ingresan más por la exigencia extra del sistema satelital que hemos impuesto. Lo que hemos visto es que estarían ingresando a los puertos del norte de Chile.

Cerca al Perú...

Sí, pero no ingresan aquí. Tampoco podemos levantar falsos testimonios. No tenemos evidencia de que los que ingresaban a puerto también pescaban. Cambiaban tripulación y demás, pero no hemos identificado actividad de pesca. Para tranquilidad de todos, hay que decir que el sistema que hemos impuesto está dando resultado.