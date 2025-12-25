¿Barcos fantasmas? Produce tiene un plan.
¿Barcos fantasmas? Produce tiene un plan.
La pesca es una actividad relevante para la economía del Perú así como para algunas familias. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) proyecta que este año cerraría con un incremento de solo 0.2%, mientras que para el 2026 crecería 2% Sin embargo, la dinámica tiene una “sombra”: la pesca ilegal. El Ministerio de la Producción (Produce) ya había tomado algunas acciones anteriormente, pero ¿qué más está en su agenda?

