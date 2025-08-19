Austral Group, una de las principales empresas del sector pesquero nacional, reportó una caída de 8% en su utilidad bruta consolidada del negocio de harina y aceite al cierre del primer semestre de 2025, al alcanzar los S/ 133.2 millones, frente a los S/ 145.1 millones del mismo periodo del año pasado.

Dicho retroceso se explica principalmente por una drástica reducción en los precios tanto de la harina como del aceite de pescado. Aunque la compañía logró mayores volúmenes iniciales y una mejora en la captura y producción durante la temporada, este desempeño fue contrarrestado de manera parcial por la caída de precios.

La utilidad neta también reflejó este escenario adverso, con una disminución de 10% interanual, situándose en S/ 43.1 millones al 30 de junio, frente a los S/ 48 millones de 2024. La empresa atribuyó este resultado a un mayor costo de ventas en el negocio de harina y aceite.

Austral eleva producción, pero no evita caída de precios

El desplome de precios en el sector de la pesca fue severo: el precio promedio de la harina de pescado cayó 19% hasta los US$ 1,486 por tonelada métrica (TM), mientras que el aceite de pescado se contrajo 53%, cotizándose en US$ 3,449 por TM, frente a los US$ 7,387 del mismo periodo del año anterior.

No obstante, la producción mostró un importante repunte. Austral vendió 85,145 TM de harina y 8,490 TM de aceite al cierre de junio, un aumento de 247% y 490%, respectivamente, respecto al primer semestre de 2024. Este salto en los volúmenes permitió sostener parte de los ingresos a pesar del entorno de precios adverso.

Por su parte, el volumen de pescado fresco destinado al consumo humano indirecto se redujo en 60%, con ventas de 16,956 TM, frente a las 40,066 TM de 2024.

Exportaciones de Austral crecen

En el segmento de consumo humano directo, Austral Group logró revertir las pérdidas del año anterior. La utilidad bruta pasó de S/ -6.7 millones en 2024 a S/ 7 millones en 2025, un crecimiento de 205%, impulsado principalmente por un mayor volumen de captura de jurel.

Las ventas de congelados sumaron US$ 3.2 millones, ligeramente por encima de los US$ 3.1 millones del mismo periodo del año pasado. En tanto, las ventas de pescado fresco destinado al consumo directo escalaron de 1,100 TM a 7,321 TM, generando ingresos por US$ 4.2 millones (versus US$ 0.6 millones en 2024).

Los ingresos por ventas locales representaron el 58% del total al 30 de junio de 2025, mientras que las exportaciones crecieron en participación al 42% del total, marcando un cambio respecto al mismo periodo de 2024, donde las ventas locales representaban el 86% y las exportaciones apenas el 14%.